Alexis Henríquez no es posibilidad de refuerzo para Cali, según gerente de los 'azucareros'

El defensor central de Nacional había sonado para llegar al verde del Valle del Cauca en los últimos días, pero el dirigente Rodrigo Cobo desmintió tajantemente el tema.

Deportivo Cali es centro de atención tras su eliminación de la fase de cuartos de final de la Liga Águila II, que tuvo como consecuencia la salida del técnico uruguayo Gerardo Pelusso, y así una reestruturación deportiva que se avecina.

En medio de esas circunstancias, desde ya se han comenzado a escuchar nombres de posibles refuerzos para la temporada 2019.

Y uno de ellos fue el del experimentado zaguero Alexis Henríquez, capitán de Nacional, y quien desde Medellín se indica que parece haber cumplido su ciclo en el conjunto 'verdolaga'.

Este jueves y ante las versiones, GolCaracol.com consultó con Rodrigo Cobo, gerente general del Cali, quien negó contactos con Henríquez.

"No es cierto", indicó Cobo para agregar que "hasta que no se defina el técnico, no se van a mirar jugadores para el Deportivo Cali".

