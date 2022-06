Alexis Henríquez y el golazo de Yerson Candelo: "Uno no se imagina un gol de esa magnitud"

Si hay alguien que marcó un antes y un después en la historia de Atlético Nacional fue Alexis Henríquez, quien comparte el récord de ser el jugador con más títulos del club con Franco Armani, ambos con 13 trofeos en su haber.

El exdefensor central del cuadro verde habló, este viernes, con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', sobre lo que es la gran final entre el equipo que dirige Hernán Darío Herrera y Deportes Tolima. Inició resaltando el golazo de Yerson Candelo.

"Impresionante, uno estando en el estadio no se imagina un gol de esa magnitud y en una final. Donde clavó la pelota, fue increíble. Candelo tiene una buena pegada y contra un arquero tan grande, fue impresionante", expresó.

Además, reveló que: "Nos molestamos mucho, porque me preguntaban a mí por cómo era el golpe. Le decía que si le pegaba seco iba de cierta manera, lo vi y empezamos a charlar sobre ese tema".

Henríquez también quiso mandarle un mensaje a los jugadores de la actual plantilla de Atlético Nacional para que no se confíen y puedan dar la vuelta olímpica en el estadio Manuel Murillo Toro.

"En el fútbol no se puede uno confiar ni un segundo porque es muy cruel, lo hace vivir a uno cosas que uno no espera. En la transmisión decían que nos pasó lo mismo que a nosotros en 2018, empezamos ganando y nos voltearon. Les digo a los muchachos que no se confíen, Tolima puede hacer un gol de entrada y complica", aseveró.

Más declaraciones de Alexis Henríquez

Recuerdos de la final contra Tolima en 2018

"En 2018, no habíamos perdido un partido de local y Tolima nos ganó y se nos llevó el título. Nacional ya sabe que en la época de nosotros le dimos la vuelta a muchos resultados difíciles".

Momento de Atlético Nacional

"Individualmente están muy fuertes, tiene jugadores con muy buenas condiciones para marcar la diferencia y han golpeado en el momento justo. Llegan la primera vez al arco y concretan. Son muy competitivos, todos lo hacen y eso es fundamental".