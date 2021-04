Alexis Márquez, DT de Pereira: "La confianza fue vital en nuestro camino y ayudó para no descender"

Deportivo Pereira tuvo una tarde de ensueño en el Hernán Ramírez Villegas, tras derrotar 4-2 al Pasto y evitar el descenso. Finalmente, el equipo que bajó a segunda división fue el Boyacá Chicó .

Alexis Márquez, entrenador de los 'matecañas' habló en conferencia de prensa y dejó clara su felicidad por salvar la categoría.

"Quiero agradecer todas las personas que siempre nos apoyaron, al técnico José Artigas, que fue quien inició con el proceso este año y a los que siempre creyeron en nosotros", inició el timonel de los pereiranos.

Márquez reconoció que su equipo no inició bien el partido contra los 'volcánicos' y es que, en dos ocasiones estuvieron abajo en el marcador, pero supieron reponerse y remontaron el resultado.

"En el primer tiempo estábamos temerosos, regalamos mucho espacio y Pasto aprovechó eso. En el segundo tiempo corregimos defensivamente y tomamos la confianza que necesitábamos", explicó.

"Cambiamos en la parte mental para la segunda parte, porque en la primera entramos con mucha ansiedad. Se dieron las cosas, conseguimos la victoria y mantuvimos la categoría", agregó Alexis Márquez.

Para concluir, habló sobre la relación con sus dirigidos: "Siempre he tenido afinidad con estos jugadores, no hemos tenido ninguna discusión. Les he dicho que soy su 'hermano mayor' y soy como un jugador más desde la raya. La confianza fue vital en nuestro camino y eso nos ayudó a mantenernos en primera".