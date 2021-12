Alexis Márquez: "Es complicado mantener a Wilfrido De La Rosa en Pereira, tiene buenas ofertas"

Una de las grandes sorpresas de la temporada en el fútbol colombiano fue el Deportivo Pereira, equipo que logró salvarse del descenso y que, además, se metió entre los ocho. Uno de los artífices de este logro fue el entrenador Alexis Márquez, quien tomó el cuadro 'matecaña' luego de la salida de Jorge Artigas.

El equipo de la 'Perla del Otún' cerró su campaña, el último miércoles, con una victoria frente al Deportivo Cali, en condición de local. Para hablar del balance del año, Márquez habló con el programa 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio'.

*SOBRE EL FINAL DEL AÑO Y EL CALENDARIO

“Yo creo que esta parte final del torneo nos costó bastante y a Nacional también. Haber jugado la final de Copa y a los 3 días jugar el primer partido de cuadrangulares nos costó bastante. Claro que ellos tenían más recambio en la plantilla, nosotros sí estábamos más cortos de nómina, en cuanto a calidad”.

*SOBRE EL AGRADECIMIENTO DE LA GENTE EN LA CIUDAD

“Con todas las personas que he hablado, la gente en Pereira, todos agradecen de muy buena manera lo que el equipo hizo. No solo en el ámbito local sino en el nacional he notado que mucha gente quedó muy contenta con lo que los muchachos lograron dentro de la cancha, fue el reflejo de lo que intentamos siempre proponer. Siempre salimos a jugar”.

*SOBRE LOS FICHAJES DE LA PRÓXIMA TEMPORADA

"Nos vamos a reforzar bien. Se tienen en carpeta unos jugadores de recorrido que pueden integrarse bien al plantel. Es cierto que esto no es de nombres porque nosotros trabajamos desde lo colectivo. Todos ayudamos. Se ha hablado del nombre de Leo (Leonardo Castro) pero tenemos que esperar algunas cosas. Igualmente, Andrés 'Pecoso' Correa.

Publicidad

*SOBRE WILFRIDO DE LA ROSA

"Es muy complicado mantenerlo. Uno conoce cómo se mueven los hilos del fútbol y esto se trata de aprovechar cada momento y a él le están ofreciendo una cantidad generosa económicamente, que es imposible sostener para nuestra institución. Así está la situación de los 6 o 7 jugadores".