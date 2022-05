Alexis Márquez: "Hasta acá llega mi ciclo con el Deportivo Pereira"

Deportivo Pereira cerró la fase de 'todos contra todos' en la Liga del Fútbol Colombiano con derrota por 0-3 frente al Atlético Bucaramanga, en duelo que se disputó en el estadio Hernán Ramírez Villegas. Tras el partido en el escenario pereirano, el entrenador Alexis Márquez sorprendió con una noticia en rueda de prensa.

El timonel de 45 años anunció a los medios de comunicación que tomó la decisión de dar un paso al costado del equipo.

"En mucha parte de la afición se escuchan cosas contra los muchachos, contra mi persona y cuerpo técnico. La decisión que tomo ya la hablé con el presidente y hasta acá llega mi ciclo con el Deportivo Pereira con una lástima en el corazón porque creo que la institución para mí es mi vida".

Y agregó: "Terminar así no es la mejor manera, sufriendo, como estamos sufriendo, creo que prefiero tomar un aire. Algunos de los muchachos me dijeron que recapacitara, la verdad estas últimas semanas duermo poco, no estoy disfrutando, en general no encuentro del lado, terminar como terminó el grupo tan aporreado".