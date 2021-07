Alexis Márquez: "Pereira está motivado y fuerte en lo individual y grupal; salvaremos la categoría"

La Liga colombiana no se detiene. Varios clubes ya hicieron su debut en este segundo semestre y ahora, el turno es para el Deportivo Pereira, que viene de salvarse del descenso en el anterior campeonato.

Por eso, para conocer detalles de los objetivos del cuadro 'matecaña', de los refuerzos, de su partido contra Tolima, en la primera fecha, y más, en Gol Caracol, hablamos con su entrenador Alexis Márquez.

Allí, incluso, el estratega se pronunció con relación al polémico tema del promedio y al mano a mano que su club disputará con Deportes Quindío y Atlético Huila por salir de la zona roja.

¿Cómo fue la pretemporada?

"El equipo completó casi dos meses de entrenamientos. Todo se ha hecho de buena manera. Hicimos algunos amistosos frente a Orsomarso y Pasto, donde el equipo mostró cosas interesantes. Cada uno de los partidos se ganó, con la nómina base. Esperamos que lo que se trabajó, se va reflejado en la Liga. Empezar ganando será importante"

¿Qué análisis hace de los refuerzos? ¿Esperan más caras nuevas?

"Por ahora, solo ha llegado Carlos Ramírez como refuerzo. Afortunadamente, el 90% de los jugadores continúan. Eso sí, esperamos traer algunos más. Lo que pasa es que se está manejando un tema de la liquidación y hay posibles nuevos compradores, estamos esperando a que esa parte se concrete para ver si podemos sumar otros futbolistas"

¿Qué tan importante es seguir contando con el 90% de la base?

"Quizá la gente querrá más refuerzos, pero la situación económica no lo permite. Además, contar con los muchachos del anterior semestre, me parece una ventaja porque ya se conocen, entienden la idea de juego y sabemos lo que queremos. Los demás equipos, con caras nuevas, deberán armar su once ideal, nosotros ya les llevamos ventaja en eso"

¿Cuál es su balance del semestre anterior, donde lograron salvarse del descenso?

"Terminamos jugando bien, se consiguieron buenas e importantes victorias, se sostuvo al grupo, fuimos muy regulares, logramos excelentes juegos, hicimos varios goles, sacamos el arco en cero en varias ocasiones. En general, las cosas positivas fueron varias. Nos llenamos de fuerza en lo individual y grupal"

Y en la parte anímica, ¿Cómo llega el grupo?

"En la victoria, 4-2, sobre Pasto, mostramos un buen fútbol. Sostuvimos el juego de aquella última fecha y eso es vital. El grupo se quitó un peso de encima. Si hubiéramos terminado el torneo e iniciado los amistosos, jugando mal, estaríamos preocupados, pero no es así. Llegamos igual o más motivados para el segundo semestre."

Debutan contra el campeón. ¿Qué análisis hace de este compromiso contra Deportes Tolima?

"Siguiendo por la línea de lo anímico, hay muchas ganas de afrontar ese partido. Es muy motivante medir fuerzas frente al actual campeón. Vamos con todo. La idea es empezar sumando y dando pasos de gigante en estas primeras jornadas del campeonato. A eso lo estamos apuntando"

¿Para qué está el Deportivo Pereira?

"Vamos partido a partido. No queremos hablar de 'x' cantidad de puntos, pasado determinado número de fechas porque sería meternos presión. De entrada, Tolima será un gran medidor. Lo primordial será sumar puntos, estar entre los ocho desde el inicio y no dejarnos sacar. Estando adentro, salvamos la categoría"

El promedio ha sido un tema polémico, entre los que pelean por no descender. ¿Qué opina de ello?

"Es complicado. A nivel futbolístico, cada uno tendrá sus 'pro' y sus 'contras'. Nosotros estamos implicados y empezar un torneo así, es complicado. Cuando ascendimos, padecimos lo que le tocará a Quindío y Huila y así nos ha tocado a todos los equipos que suben de categoría. Solo queda dar la pelea. Será un gran mano a mano con esos dos equipos"

¿Cuál sería la solución para ello?

"En lo personal, prefiero que los equipos que finalicen últimos en la tabla del 'todos contra todos' pierdan la categoría. Sin embargo, en Colombia, el tema del promedio no es nuevo, lleva mucho tiempo y fue el sistema que se decidió. Eso sí, creo que es algo que se debería estudiar, trabajarlo y revaluarlo."