Alexis Márquez: "Pereira no tiene a Messi o Cristiano, pero es un equipo con corazón y compromiso"

"Si se cree y se trabaja, siempre se podrá". Bajo esa consigna, Deportivo Pereira está dando pasos de gigante en el fútbol colombiano. Lo que empezó con el objetivo de mantener la categoría y evitar el descenso, poco a poco se ha transformado en sueños más ambiciosos.

Quinto en la tabla de posiciones de la Liga colombiana II-2021, producto de siete victorias, tres empates y cuatro derrotas, semifinalista de la Copa Colombiana, le quitó el invicto de 11 juegos al líder Atlético Nacional y afuera de la zona roja, con siete puntos de ventaja.

Pero nada ha sido casualidad. Para alcanzar cada una de estas metas, ha habido mucho esfuerzo, sacrificio, compromiso, amor, profesionalismo y demás factores que inundan los corazones de todos los jugadores y cuerpo técnico. Una filosofía que ha dado resultados.

Así lo expresó Alexis Márquez, hombre de la casa. Como guardameta, defendió los colores 'matecañas' entre 1999 y 2006, posteriormente del 2008 al 2012 y, por último, lo hizo entre 2014 y 2015. Pero su historia en el equipo de sus amores, no se terminó en ese momento.

Del 2016 al 2021, fue el preparador de arqueros bajos los órdenes de estrategas como Néstor Craviotto, Alberto Bulleri, José Fernando Santa y Jorge Artigas. Asimismo, en ese rango de tiempo, ofició unas cuantas veces como interino, hasta que le llegó la gran oportunidad.

Los directivos confiaron en su capacidad y lo anunciaron como entrenador oficial. Desde entonces, ha cumplido a cabalidad con las expectativas. Y es que no hay nada mejor que hacer las cosas con amor y más cuando uno se siente identificado con el lugar donde se está.

¿Cómo está el grupo en general?

"Anímicamente, el equipo está motivado. Los resultados dan para esto y más que se han venido consiguiendo logros con el paso de los partidos. Por ejemplo, lo más cercano es enfrentar al Tolima y soñar con la final frente a Cali o Nacional. A eso le vamos a apuntar esta semana."

¿Para qué está el Deportivo Pereira?

"La mentalidad sigue siendo la misma de siempre y los resultados nos han acercado a materializar la salvación, clasificar a los cuadrangulares y demás. Un objetivo claro que tenemos ahora y que se fue dando, es pasar a la final de Copa y nos la jugaremos este miércoles."

Usted dijo que lo de la Copa "se fue dando", ¿Estaba entre los planes llegar a semifinales?

"Desde que uno haga buenas competencias, los resultados llegan y se abren posibilidades. No voy a decir que al arrancar, afirmamos que llegaríamos a esta instancia, pero sí estaba claro que iríamos partido tras partido, en Copa y Liga. Esto no se programó, jugamos día a día, ganamos y ahí vamos."

¿Qué tanto influye en la cabeza del jugador y en el juego, estos logros alcanzados?

"Si bien hay muy alegrías en la afición y se escucha que estamos haciendo un gran torneo, todavía falta mucho para lograr el objetivo de salvar la categoría. Debemos terminar bien y cerrar el año con las metas que nos trazamos, alcanzadas. El ideal es que, si bien lo estamos consiguiendo, no se debe aflojar."

Antes de iniciar el semestre, afirmó que "si entramos a los ocho, salvamos la categoría". ¿Cómo lo ve ahora?

"Si en este momento se acabara la Liga II-2021, estaríamos adentro de los ocho y afuera de riesgo de descenso, así que hay que sostenernos, seguir sumando y continuar por este camino que está dando excelentes frutos. De mantenernos, creo que salvaremos la categoría."

¿Son conscientes de lo que están consiguiendo en materia de Liga, Copa y descenso?

"Estamos en una situación donde aún no se puede celebrar, ni debemos creérnosla. Hay que seguir obteniendo resultados y no podemos quedarnos en la celebración parcial y ya porque no se ha completado nada. Lo tenemos en el bolsillo, pero falta asegurarlo. Tenemos que competir cada partido como si fuera el último."

Pereira no sumó tantos refuerzos, pero mantuvo gran parte de su nómina, ¿Qué tanto influyó eso?

"Para uno como técnico es bueno porque los muchachos tienen clara la idea de juego, saben la metodología y se conocen entre ellos, entonces, en cierta forma, hay una cierta ventaja. Es similar a lo de Millonarios, que está demostrando también lo mismo y viviendo un buen momento."

¿Cuál sería el mensaje para quienes se molestaron al ver que no hubo tantas caras nuevas?

"La gente se fija mucho en los nombres de los jugadores, más no en el presente y en lo que están construyendo. Nosotros tomamos como base lo que hace y sus resultados. Solo llegaron tres jugadores, entraron bien en el grupo y han aportado. Por eso, ha sido más fácil trabajar. Ya están acoplados."

Diego Peralta, Danny Cano, Gilberto García, Carlos Ramírez, Jhonny Vásquez, Henry Rojas, Franco Arizala, entre otros. ¿Qué 'peso' tiene contar con jugadores de tanta experiencia?

"Uno siempre debe tener jugadores de experiencia o que hayan tenido partidos difíciles o ganado títulos o jugado torneos internacionales porque esas vivencias, a la hora de necesitarlas, ayudan. Muchachos como Peralta, Alcatraz, Jhonny, Henry, Danny, Arizala, Carlos, cada uno tiene algo que aportar."

¿Y los jóvenes?

"Igual. No se puede decir que solo los grandes aportan, los jóvenes también. Así se tenga 40 años en el fútbol, un 'pelao' le puede enseñar algo al veterano. Ha sido una bonita experiencia, el equipo está compenetrado y esas vivencias de todos, sea joven o veterano, han servido para lo conseguido."

¿Qué están haciendo que varios jugadores se han potenciado?

"Tratamos de hacer un trabajo global y a nivel grupal, pero, específicamente, cuando se hacen determinados trabajos, se les dice a los muchachos qué hay que hacer, los movimientos a realizar, estudio del rival, en fin. El objetivo es darles una perspectiva desde afuera y ellos la han asimilado muy bien."

¿Alguna metodología en específico?

"Inculcamos que quien esté en el banco de suplentes lea el partido y no solo esté como un espectador y ya. Cada uno tiene que estar en su posición y entender qué se está haciendo para mejorar o mantener el nivel de quien estaba jugando. Por eso, muchos cambios que hemos realizado son quienes hacen gol porque saben dónde estaban los espacios y ayudan."

En lo que va del semestre, ¿Cuál fue el partido que más sufrió?

"El de Copa contra Junior, en Barranquilla. Fue un resultado donde se hicieron tres goles y se nos fue todo al final porque recibimos cuatro. Ahora, no fue tanto el marcador final, sino que, con el paso del tiempo, uno conoce el juego de cada uno y sentí que se quedaron un poco, como que se respeto demasiado al rival."

Igual lo terminan dando vuelta en casa y clasifican...

"Claro y Junior es un equipo fuerte en Barranquilla y además nosotros viajamos con una nómina mixta, pero ese día no me sentí cómodo porque sé del desempeño de cada uno y creo que pudieron haber dado un poco más. Eso sí, el resultado fue bueno y, como locales conseguimos el objetivo."

¿Y el partido que más le gustó por el rendimiento del equipo?

"Es raro, pero ahí aparece la autocrítica. Fue cuando perdimos contra Envigado. Sometimos al rival, generamos opciones claras y se jugó bien. Caímos porque no concretamos y el rival, con dos llegadas, sí lo hizo. Sin embargo, futbolísticamente, me gustó lo hicimos. Ese partido me dolió porque hubiera sido bonito hacerse con la victoria luego de lo bien que se jugó."

Ya me habló de varias ventajas y virtudes, pero, ¿Cuál es el diferencial del Pereira?

"La entrega y el corazón que le ponen los muchachos. Tenemos todo un grupo de jugadores comprometido, no solo los 18 que van a un partido. Cada uno tiene ganas de sacar las cosas adelante y conseguir los objetivos trazados, el primordial es mantenernos en la Primera División del fútbol colombiano."

¿Qué siente al ver eso en la cancha?

"Alegría. Ellos no niegan una gota de sudor y eso contagia. Entre los once que estén, se saca el resultado. Aquí no tenemos ni a Messi ni a Cristiano, pero somos un equipo colectivo que cuando toca defender, se hace y con compromiso; lo mismo cuando se ataca. Todos han hecho goles, solo faltan los arqueros, y eso demuestra que somos un conjunto."

Usted es un hombre de la casa, ¿Qué significa todo esto que está viviendo?

"Lo he vivido de una forma tranquila, alejado de las redes sociales, de la prensa y demás. Me he enfocado más que todo en los objetivos puntuales; y, en lo personal, prefiero estar así, no llenarme de eso y, más bien, cuando lo logremos, ahí ya se celebrará. Por ahora, a conseguir las metas."

Algo le habrán dicho familiares, amigos, hinchas, una muestra de agradecimiento por todo esto...

"(Risas) En estos días hablaba con mi esposa y le decía que, la verdad, estoy tan alejado de todo que cuando alguien me llama, se le siente ese alegría al felicitarme y decirme las cosas, pero como que no lo vivencio aún. Esperar, poco a poco, se están alcanzando los objetivos, pero aún no hemos llegado al 100%."