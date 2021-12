Alexis Márquez: "Si el presidente quiere que deje el cargo, lo hago; los resultados son horribles"

Si bien el semestre del Deportivo Pereira fue histórico, ya que se salvó del descenso, llegó a su primera final en la historia y avanzó a los cuadrangulares finales, el remate de año no ha sido el mejor. Fue goleado 1-5 por América de Cali, en la fecha 20 del 'todos contra todos', cayó 3-0 con el Junior de Barranquilla en la anterior jornada y perdió 5-1 con Atlético Nacional, este sábado 11 de diciembre.

Por eso, lo que todo era alegría, se fue desvaneciendo con el paso del tiempo. Ahora, la situación es poco agradable y el director técnico del conjunto 'matecaña', Alexis Márquez, es consciente de ello. Así lo expresó en rueda de prensa, en el estadio Atanasio Girardot, dejando incluso la puerta abierta a que no continúe al frente del club de sus amores.

¿Qué balance hace del año?

"Me ven solo porque no quiero exponer a ninguno de los muchachos. Ha sido un año difícil, donde peleamos el descenso durante 11 meses, pero en esta parte final del campeonato los resultados fueron horribles, perdiendo con goleadas y no es la forma. En cuadrangulares, el equipo se cayó desde lo físico y mental. Se consiguieron cosas importantes, pero uno no puede terminar un torneo así. En lo personal, si el presidente quiere que deje el cargo, lo dejo. Estos resultados no sirven para uno sostenerse. Cuando las cosas no salen, uno debe ser consciente de que puede tener influencia en lo que pasa."

¿Ya no hay aire para más?

"El mejor partido que tuvimos fue contra Cali, de resto, con Junior y Nacional, sufrimos bastante. Atlético Nacional no juega mal, sino bien, que no se le hayan dado los resultados, ya es otra cosa, pero es uno de los rivales más complicados. A veces el fútbol te da lecciones y lo hizo Cali, con buenos resultados y haciendo su trabajo. Esperar qué va a pasar."

¿Por qué no rotar la nómina o buscar otras alternativas?

"Así como tuve los pantalones para decir que no me daba asumir, tampoco me da miedo decir que si los muchachos se sienten cansados del manejo o de como se manejan las cosas, doy un paso al costado. Sé que el equipo está cansado y muy agotado, pero uno debe poner el corazón de guerrero y se los manifesté que si no se sentían en la capacidad de jugar, que me lo dijeran. Con estos partidos de cuadrangulares, completamos casi 40 partidos en el semestre. Hemos guerreado mucho y el tema mental también influye. Porque uno diga que no quiero jugar X o Y partido, no pasa nada y se le da la oportunidad a otro. Con esto no diga que la culpa sea de los jugadores, por el contrario. Lo conseguido este semestre, fue gracias a ellos porque metieron y lo consiguieron."

¿Qué grado de responsabilidad tiene en este resultado?

"Cuando el resultado no se da, uno se equivoca. El fútbol es de resultados. En muchos partidos jugamos buenos partidos y los perdimos, mientras que en otros no fuimos tan claros, pero se consiguió la victoria; basado en eso, los resultados no siempre son lo que uno espera. Creo que eso le ha pasado incluso a Nacional, que juega muy bien y le cobran los errores."

¿Qué se debe reforzar para el 2022?

"Dependerá de la decisión que se tome en la parte directiva. En este momento no estoy pensando en el otro año, la cabeza la tengo en el ahora y no estamos terminando de la mejor manera."

¿Por qué se da tan duro luego de todo lo conseguido?

"Porque soy consciente. Viví la parte como jugador por muchos años y el fútbol es de resultados. Hicimos las cosas bien hasta el penúltimo partido del 'todos contra todos', después venimos de goleada en goleada. Los partidos han sido muy seguidos y no ha habido tiempo de corregir, sino solo recuperar y jugar. Por ahora, pensaremos en el partido contra Cali, donde esperamos ganar. No me gusta tapar las cosas y soy consciente de que estos resultados en cuadrangulares fueron terribles, no existe otro calificativo."

¿La derrota en Copa Colombia desencadenó esta situación?

"Fue el punto de partido a una serie de errores que se cometieron. Cuando me hablan de nómina corta, no es que sea así porque tenemos los mismos 30 de los demás equipos, sino que sí nos sacan ventaja algunos en el juego ofensivo y la pérdida de balón, nos la cobraron de forma impresionante, por errores individuales y colectivos. Igual, no recriminaré a los jugadores porque lo dieron todo. De hecho, algunos están físicamente agotados, con lesiones y demás, generando que los resultados fueron estos del final."