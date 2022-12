Alexis Mendoza: “El técnico siempre tiene la maleta hecha, un resultado lo puede sacar”

El entrenador barranquillero habló este lunes con ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’, sobre su salida del Junior de Barranquilla, el rendimiento de sus jugadores y su relación con ‘Teo’ Gutiérrez.

Alexis Mendoza dejó de ser el técnico de Junior de Barranquilla este lunes, luego de los malos resultados obtenidos por el cuadro ‘tiburón’ frente a Tolima 2-1, en la Liga Águila, y 1-0 con Boca Juniors, en la Copa Libertadores.

El entrenador barranquillero dialogó este lunes con ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’, y dejó sus impresiones sobre este nuevo ciclo con el conjunto barranquillero que culminó sin éxito.

La derrota con Boca Juniors

“El viernes les hablé duro a los jugadores por la derrota con Boca, había un mal ambiente. Les dije que no me daba por eliminado en la Copa Libertadores, que mientras quedaran puntos, lo íbamos a intentar”.

“Les dije a los jugadores, ‘muchachos sigan adelante, esto es fútbol, después vuelve todo a la normalidad y ustedes van a triunfar’”

“El técnico siempre tiene la maleta hecha, un resultado lo puede sacar. Eso lo supe cuando tenía 17 años y han pasado muchos años y eso no ha cambiado”

El rendimiento de sus jugadores

“A mí me queda mal hablar del Junior y de los jugadores, porque si no lo hice cuando estaba adentro, no lo puedo hacer ahora que estoy afuera”.

Su regreso al Junior de Barranquilla

“Lo que ocurrió con Fuad Char (máximo accionista del Junior) fueron circunstancias de un jefe con su subalterno. Pero no había odio, ni rencor como para no regresar a Junior”.

La opinión de los referentes

“Iván René Valenciano y Carlos ‘El Pibe’ Valderrama están en su trabajo y tienen que opinar porque así se lo exigen. Lo tomo con la tranquilidad del caso, no tengo nada en contra de ellos”

Su opinión de 'Teo'

“A mí todos me advirtieron de 'Teo' cuando llegué al Junior, pero encontré a un jugador con ganas de darlo todo por el equipo”.

“Teo' es un jugador comprometido, profesional, que intenta mantener el grupo unido. No puedo decir otra cosa de él”.

Según el diario ‘El Heraldo’, el remplazo de Alexis Mendoza sería el uruguayo Julio Avelino Comesaña, quien ya ha sido técnico del Junior en el pasado.

En su más reciente paso por el equipo de Barranquilla, Comesaña también fue despedido por no conseguir los objetivos.