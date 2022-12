Alexis Mendoza: "Macnelly Torres no es prioridad ahora para el Medellín"

El estratega barranquillero habló este jueves con ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’ y comentó sobre los planes que tiene para la siguiente temporada con el ‘poderoso de la montaña’.

Alexis Mendoza quien fue nombrado el pasado martes, como nuevo técnico de Independiente Medellín , llega con una gran hoja de vida como asistente técnico mundialista. Además de dirigir al Junior, Alianza Petrolera, Independiente del Valle, de Ecuador; y recientemente a Sporting Cristal, de Perú, en el que no alcanzó a sentarse en el banquillo de manera oficial.

El atlanticense aprovechó para desmentir los rumores que acercaban a Macnelly Torres, como nuevo refuerzo del equipo antioqueño.

“Nosotros no hemos hablado de traer jugadores, estamos aclarando otras cosas que son más importante ahora. Ya sabemos más o menos lo que necesitamos, pero no hemos dado nombres. Macnelly es un gran jugador, pero por ahora no es la prioridad del Medellín.", comentó el técnico del Medellín en diálogo con 'Blog Deportivo'.

Mendoza Barros también confesó que, por ahora la prioridad del Medellín, es buscar un defensa central.

“Por ahora la prioridad principal del equipo, es buscar un defensa central. Queremos un defensa de buen pie, que tenga una excelente salida y sobretodo que sea un líder natural.”

Acá otros conceptos de Alexis Mendoza:

*Planificación del club

“No, la reunión de hoy es técnica, de lo que será el presente y el futuro del club. Necesito empaparme de todo lo que tiene que ver con Medellín y después miraremos qué es lo que se quiere en todos los aspectos".

*Los refuerzos

"Tendremos una reunión para todo lo concerniente a jugadores, tenemos la necesidad de mirar primero lo que hay, los jugadores que siguen y después nos centraremos en las posiciones que debemos reforzar y quienes serían los más adecuados para suplir esas necesidades."

