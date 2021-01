Alexis Pérez: "Con Junior tengo una deuda personal pendiente, ojalá pueda regresar y ganar títulos"

Junior de Barranquilla inició el 2021 con una derrota 2-1 en la Copa Colombia , en el partido contra Medellín , válido por los cuartos de final.

Fredy Guarín y otros jugadores que son figuras en el arranque del fútbol colombiano en 2021

Sin embargo, uno de los grandes objetivos para el equipo 'rojiblanco' es la liga colombiana, en la que iniciará este sábado, cuando reciba la visita de su último verdugo, el 'poderoso de la montaña'.

Y un viejo conocido en la institución barranquillera charló con GolCaracol.com sobre el presente y lo que sería el futuro para los dirigidos por Amaranto Perea . Se trata de Alexis Pérez, quien defendió la camiseta 'tiburona' hace un par de temporadas y de entrada resaltó que "soy hincha de Junior, además, después de mi paso dejé amigos allá y estoy pendiente siempre al equipo"

El fútbol colombiano no se detiene: comienza una nueva liga y se renuevan las ilusiones

Cabe recordar que, el defensor central disputó un total de 64 compromisos con el Junior y, aunque llegó a finales con el equipo, no logró levantar ninguna copa con el club algo que "es una deuda personal que tengo pendiente, viví un gran momento en Junior, pero me quedó el hecho de no coronar el paso con un título, ojalá que cuando regrese pueda darle títulos al equipo"

Publicidad

Lea más de la entrevista de Alexis Pérez con GolCaracol.com aquí...

¿Qué balance puede hacer del equipo para este 2021?

"Junior siempre es protagonista, lastimosamente no se ganaron cosas importantes, pero logró consolidar un equipo y hay que esperar a ver si los cambios ahora funcionarán, ojalá consiga títulos porque tiene una nómina increíble"

Altas y bajas del fútbol profesional colombiano: así se han reforzado los equipos para el 2021

¿Tenía esperanzas de enfrentarlo en la final de la Copa Sudamericana?

"Era algo soñado la final contra Junior, les hice fuerza, pero lastimosamente quedó fuera, hubiera sido lindo enfrentar en la final de la Sudamericana al equipo del que soy hincha"

Publicidad

¿Se ve en el futuro jugando nuevamente con Junior?

"Yo siempre he dicho mi deseo de volver a Junior, pero hay cosas que marcan mi carrera y que son independientes de ese deseo, pero siempre he querido volver, toca esperar"

¡Rueda el balón en el fútbol colombiano! Todo lo que tiene que saber de la Liga 2021

¿Ha tenido algún contacto para regresar a Junior?

"Solo hay una buena relación con la directiva, pero nunca se ha tocado el tema de regresar a Junior"

Por: Néstor Ibarra Ramírez / @Nestoribarraram