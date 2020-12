Alexis Viera: "Juan Cruz Real llegó a la final cuando nadie lo esperaba y le tapó la boca a muchos"

América de Cali dio el golpe en el Metropolitano de Barranquilla, el pasado domingo, al vencer 1-2 al Junior y avanzar a la final del fútbol colombiano , donde ahora se enfrentará con Santa Fe .

Uno de los responsables de la buena campaña de los 'escarlatas' es su técnico, Juan Cruz Real, quien llegó en medio de muchas dudas por su corta experiencia, para remplazar al brasileño Alexandre Guimaraes.

Justamente, uno de los que respalda al argentino es Alexis 'El Pulpo' Viera, otrora arquero del equipo vallecaucano, quien aseguró que Cruz Real "le tapó la boca a muchos con trabajo".

América vs. Santa Fe: ¿podrán ingresar hinchas al Pascual Guerrero, el próximo domingo en Cali?

"Juan Cruz Real llegó a la final cuando nadie lo esperaba y le tapó la boca a muchos con trabajo. Es un técnico joven, pero es uno de los más estudiados del fútbol colombiano, se merece salir campeón y mucho más de lo que hoy tiene, por la clase de persona que es", le dijo este lunes Viera a GolCaracol.com.

"Se le fueron jugadores clave y que marcaban diferencia, como Matías Pisano y Michael Rangel. Claro, vino Adrián Ramos, pero todos sabemos que Adrián no es 9, es carrilero, ahí es donde marca la diferencia. América necesitó a un 9 de área como Rangel y el ‘profe’ tuvo que improvisar", agregó.

Publicidad

Además, culpó a la prensa de la mala imagen que tiene el entrenador argentino entre algunos de los aficionados del equipo vallecaucano, que no estaban del todo convencidos con su nombramiento.

Eduardo Méndez: "Aspiro a que el 27 de diciembre podamos tener unos cinco mil hinchas en El Campín"

"Uno sabe que cuando está en América está expuesto a todo, pero muchas veces los periodistas generan ese tipo de comentarios negativos cuando dan su opinión y critican sin argumentos, y realmente empiezan a meterle una información a la gente que realmente no es así", afirmó.

De otra parte, 'El Pulpo' analizó las virtudes que tiene este América y reveló que ha estado muy cerca al grupo, pues les ha dictado algunas charlas y capacitaciones a los jugadores de la plantilla.

"A los jugadores y el cuerpo técnico y les he tomado mucho cariño, por eso me pone muy contento que estén en la final. Se lo merecen y ahora hay que ganarla. Las finales se hicieron para ganarlas", indicó.

Junior, golpeado anímicamente y por el COVID, obligado a ganar en Chile para seguir en Sudamericana

Publicidad

Y continuó: "A mí me gusta como juega el equipo. No todos los partidos son iguales, no todos los equipos se plantan de la misma manera. A América, en el ‘mata a mata’, le ha costado mucho jugar de local y ahora es al revés, juega mejor de visitante. Pero, con el virus, no hay locales porque no se juega con la gente".

Por último, se refirió a la parte mental de los jugadores y destacó el trabajo que ha hecho Adrián Ramos, cobijando a los más jóvenes para ir consiguiendo los objetivos que se ha trazado el equipo.

Juan Cruz Real, el técnico que llegó a América en medio de dudas y que lo llevó a final de la Liga

"Los veo muy bien, están motivados y fuertes en la parte mental. Los jóvenes están muy metidos. Adrián Ramos ha sido figura y es el papá de todos los ‘niños’, es un líder positivo para los jugadores, el cuerpo técnico y la hinchada", concluyó.

América de Cali recibirá a Santa Fe en la primera final, el próximo domingo, a las 6:00 p.m., en el estadio Pascual Guerrero.