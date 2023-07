Alfredo Arias: “De Luciano Pons valoro el gol, pero más que se entrega como pocos”

Medellín consiguió su primera victoria de la liga del fútbol colombiano 2023-II, al derrotar 1-0 al Junior, este domingo, gracias a un gol de Luciano Pons, figura de la cancha. Y sobre el delantero habló el técnico Alfredo Arias.

El estratega uruguayo destacó lo que fue la anotación del atacante argentino, pero también ‘aplaudió’ la labor que realiza para el equipo.

“Siempre valoro el gol que es importante, pero si valoro algo de Luciano Pons, es todo lo que pasó antes del gol y después. Se entrega como pocos delanteros lo hacen, y que te cuesta sacarlo de la cancha, ha jugado todos los partidos. Da tanto, se exige tanto, que no lo quieres sacar, pero me tocaba”, aseveró Alfredo Arias en rueda de prensa.

Después, el estratega uruguayo analizó lo que fue el duelo contra Junior, que terminó con victoria para sus dirigidos.

“Pudimos ser mas profundos, al ser amplios, los llevamos a defenderse más. Lo que pasa es que Anderson Plata va llegando, viene de una inactividad, jugadores que llegan al club que además de la presión, tienen esa inactividad de fútbol, peor ganamos en amplitud”, dijo.

Arias, eso sí, enfatizó en que no ha tenido tiempo de trabajo desde su llegada al Medellín, por los diferentes partidos que han jugado, por Copa Libertadores y fútbol colombiano.

“Nosotros llegamos y en la misma semana tocó competir con San Lorenzo, y hace 12 días fue eso, cuatro partidos que jugamos, viajando a Argentina que se necesita un día para ir y otro para volver. Prácticamente no hemos entrenado. Lo que veo en el equipo de cosas que podamos aportar es la solidaridad, el esfuerzo. El otro día lo destaqué con La Equidad cuando empatamos”, mencionó.

Y para terminar, Alfredo Arias señaló que no se afana en conseguir que sus jugadores entiendan su idea de juego, y sabe que el camino es largo en el ‘todos contra todos’ y luego en los cuadrangulares, si logran clasificar.

“Reconozco eso de mi equipo, que no se rinda, uno puede jugar mal, pero lo que no debe es rendirse. Ellos hoy lograron un buen resultado, de cara a enfrentar el campeonato, que no importa los primeros 100 metros, aunque uno quiere estar siempre primero, importa los últimos, y esta es una carrera de 10 mil metros, iremos construyendo”; finalizó el técnico al frente de Independiente Medellín.