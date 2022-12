Alfredo Arias: “Dinenno iba a jugar, pero se me acercó y me dijo que no tiene la cabeza en el Cali”

Así lo aseguró el entrenador del cuadro ‘azucarero’, quien afirmó que el delantero argentino está esperando que su contratación al fútbol mexicano se dé en las próximas horas.

Deportivo Cali sufrió este jueves su segunda derrota, en el torneo de pretemporada que se adelanta en la ciudad de Bogotá. Los ‘azucareros’ se despidieron del certamen dejando más dudas que certezas y con la sensación de saltar a la cancha con un equipo diezmado.

Fueron los casos de Juan Dinenno y Alex Castro, dos de los jugadores importantes del elenco vallecaucano, que tienen un pie en el fútbol internacional; y que no estuvieron presentes en la derrota 1-0 contra América.

“Dinenno iba a jugar, pero se me acercó y me dijo que no tenía la cabeza acá. Hizo lo correcto. Está en un momento decisivo en su carrera, pendiente de si se da o no su contratación. Me pidió perdón y está bien, no tengo nada que reprocharle. Nosotros queremos que se quede, pero si pagan la cláusula, no podemos hacer nada”, afirmó Alfredo Arias tras la caída de su equipo.

Aunque el estratega no se mostró preocupado por la salida de futbolistas. “Sabía que podía darse porque hubo jugadores que tuvieron un gran torneo el año pasado. Por eso valoró estos partidos porque pude ver lo que tengo”.

“Quiero agradecerles a mis jugadores de plantarle cara a un equipo armado, campeón. Con muchas ausencias, pocos entrenamientos y apenas conociéndome; fuimos mejores por momentos. Para nosotros eran dos partidos importantes, pero no dejan de ser de pretemporada. Nuestro objetivo es la liga”, finalizó.

