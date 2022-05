Alfredo Arias dio pistas del proceso de Santa Fe, de cara a la Liga II del fútbol colombiano

El director técnico uruguayo, Alfredo Arias, nuevo entrenador de Independiente Santa Fe, habló hace pocos minutos con 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio', sobre su llegada al banquillo 'cardenal' y el proyecto que tiene con el club.

El 'charrúa', de 63 años, tendrá su segunda experiencia en un equipo de la Liga del fútbol profesional colombiano, tras su paso por el Deportivo Cali entre enero del 2020 y septiembre de 2021.

"He encontrado un equipo grande, con deseos de hacer las cosas bien. Estamos evaluando la Sub-20 y la Sub-17", afirmó Arias, sobre la nómina del conjunto bogotano, la cual estudiará más a fondo en las próximas semanas.

"Lo primero es ver qué tenemos en casa. Yo ya tengo un diagnóstico de cuáles eran las posiciones en las que el club necesitaba reforzarse en el torneo pasado", comentó el uruguayo haciendo referencia a las falencias que identificó en el grupo que dirigió Martín Cardetti.

"Ya he observado al equipo en muchos partidos y he analizado el rendimiento de los jugadores. También he escuchado la postura de gente como Grigori Méndez o Agustín Julio, que conocen el grupo. Yo soy de escuchar, pero al final las decisiones y la responsabilidad son mías", señaló Arias, que confirmó que ha hablado con los dos encargados del club, luego de que 'El Chapulín' dejará su puesto como entrenador.

"Creo que las dirigencias de cada club deberían definir una línea de técnico, qué les gusta; con eso no es sean tan traumáticos los cambios que se den, que se tengan", finalizó diciendo el director técnico, sobre la falta de procesos en los equipos del fútbol, advirtiendo que no es una crítica a la dirigencia.

¿En qué posición finalizó Santa Fe en la Liga Betplay?

Se ubicó en la décima casilla, con 27 puntos. 'Los cardenales' quedaron a dos puestos de entrar a los cuadrangulares semifinales, perdiendo esta posibilidad en la fecha 20, donde empató con Once Caldas 2-2.