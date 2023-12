Alfredo Arias, DT de Medellín, previo a la final con Junior: "Significa mucho, estamos orgullosos"

Este domingo 10 de diciembre, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez y a las 4:00 p.m. (Hora de Colombia), se llevarán a cabo los primeros 90 minutos de la final de la Liga II-2023 del fútbol colombiano . Allí, Junior de Barranquilla e Independiente Medellín medirán fuerzas. Al respecto, se pronunció el director técnico del 'poderoso', Alfredo Arias, en atención a los medios.

Allí, el estratega viajó en el tiempo y recordó cómo fue su llegada a la institución, resaltando la labor que había hecho David González como entrenador, en su momento. De igual manera, confirmó que su arquero José Luis Chunga no podrá estar en el juego de ida y, posteriormente, fue claro al resaltar las virtudes de sus dirigidos, así como de aplaudir al rival por su alto nivel.

¿Cómo está el equipo? ¿Cuál es el presente de José Luis Chunga? ¿Qué siente al estar en una final?

"Esto significa mucho. Estamos orgullosos y trataremos de honrar este privilegio que la vida nos da, después del esfuerzo que los jugadores hicieron y todo lo que entregaron. Agradecemos por estar en esta instancia. José Luis Chunga no va a llegar al partido, no es momento de especular y menos con temas de salud".

¿Qué tanto demoró en lograr la identidad que quería en el club?

"Este juego no permite tiempo para poder adaptarse o hacer cosas desde el punto cero. Cuando llegamos, hablamos de construir sobre lo construido y estaba bien hecho por alguien al que quiero mucho y al que tuve como jugador en mi equipo, y fue David González. Sobre eso se trabajó y los jugadores lo lograron todo. Hicimos un buen campeonato y lo quiero resaltar. El futbolista debe sentir que hizo bien las cosas. Ya en los cuadrangulares, lo hicieron mejor. Todo eso hace pensar que tuvimos una sincronía en lo que queríamos y ellos pueden dar. Pero nada hubiera sido posible, si hubiéramos llegado en ceros. Nos apoyamos en quienes estuvieron antes".

Alfredo Arias, entrenador del Independiente Medellín, en la Liga II-2023 del fútbol colombiano Archivo de Colprensa

¿Cuál es su opinión del horario del partido de ida, en Barranquilla?

"Vamos a jugar a las 4:00 de la tarde, como se definió, y lo haremos bien. Toqué ese tema en su momento, pero nada cambió, así que bueno, ya solo resta hacerlo".

¿Cómo es Alfredo Arias en las finales?

"Es la primera vez que me verán en una final en Colombia, ya que con Cali y Santa Fe llegamos a 'semis'; en otros países tuvimos más suerte y fuimos campeones, pero también perdimos finales. Es un viaje que necesita un primer paso y después necesitas darlos bien para llegar al remate. Ahorita, estamos en los últimos pasos. Esperamos ser coherentes, repetir con lo que venimos haciendo. Desde que llegamos, nos planteamos tener humildad y respeto hacia el rival, en este caso al Junior, que es un gran equipo. Ellos tienen los mejores del país. Sabemos que si no tenemos la actitud y el esfuerzo de dar el máximo, no seremos quienes hemos sido. De mi parte, estaré en la raya, dándolo todo, pero lo importante es los jugadores, quienes nos trajeron hasta acá".

¿Qué opinión tiene del estadio Metropolitano Roberto Meléndez?

"Me da alegría saber que estaremos ante un escenario lleno, con gente que tiene una ilusión, como pasará con la nuestra en la vuelta. Esperamos hacer honor a ello. Si pagan una entrada, vamos a buscar dar espectáculo. No hay mejor manera que salir a ganar el partido. Ojalá todas las plazas y todos los partidos se vendieran las entradas, y no solo en las finales. Si un equipo tiene el apoyo de esa manera, seguramente rinde mejor, y esto va para todos. Al hincha no hay que invitarlo a que vaya, ni convencerlo desde la palabra, sino desde los hechos ".

¿Considera que hay algún favorito al título?

"Uno está en esta vida para que conforme se transcurra, ignorar menos. Habría sido en vano todos los años que estuve en el fútbol, si te dijera que hay un favorito. He aprendido que eso no hay que decirlo. Ese trabajo le corresponde a quienes están fuera de la competencia, como los hinchas y periodistas. Pero quienes estamos ahí, sería un error decir un candidato, en esta final o incluso en cualquier partido. Quienes están en la cancha, lo dan todo".

Alfredo Arias, director técnico del Independiente Medellín, en la Liga II-2023 del fútbol colombiano Archivo de Colprensa

¿Cuál fue el principal aporte de su parte a este grupo?

"Encontré un muy buen grupo y plantel, al cual le agregué el convencimiento de que podíamos competir bien, que iríamos a todas las canchas a buscar algo grande. Eso fue lo que intenté hacer".

¿Qué análisis ha hecho del Junior de Barranquilla?

"Me preocupa todo (risas). Es un gran equipo, que llega por méritos propios. Tienen una capacidad ofensiva muy buena y para hacer eso, tienes que defender primero de gran manera. Trataremos de convertir sus fortalezas en debilidades".

Lo vivido con Cali y Santa Fe, en el pasado, ¿Qué enseñanza le dejó?

"La clave está en lo que han hecho los jugadores y si a eso se agrega que ignoro menos de lo que ignoraba cuando llegué a Colombia, fue positivo. Parto de la base de que todos aprendemos en el momento que fallamos y nos equivocamos, y el fútbol no escapa a esa regla. Tenemos esta profesión, la cual es bendita para mí, ya que fui jugador y ahora soy entrenador, y en el camino sí que he aprendido. No haber llegado a las finales con Santa Fe y Cali, me dejó enseñanzas, pero esto no tiene nada que ver con el pasado, sino con lo que hicieron ahorita los futbolistas".