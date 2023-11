Alfredo Arias, DT de Medellín: "Tenemos que hacer lo que sea para ser campeones"

Luego de conocerse los rivales que tendrá en las fases finales de la Liga de Fútbol Profesional Colombiano 2023-II, Alfredo Arias, director técnico de Independiente Medellín, analizó en exclusiva para el programa 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio' sus rivales de cara a perfilarse para ser el nuevo campeón de nuestro balompié nacional.

En primera instancia, analizó a la totalidad de equipos que se clasificaron para los cuadrangulares finales y argumentó que todos tienen posibilidad de alzarse con una nueva estrella. "Yo creo que cualquiera de los ocho, y cuando supimos que se clasificó Cali, sabemos que son equipos con historia. Millonarios es el último campeón y están los tres grandes de Medellín, además se sumó Junior, que es un equipo que hace años es grande. Tolima siempre define en todos los campeonatos. Este grupo se hizo muy fuerte y hay que agregarle a Águilas que llega invicto y que puede ser campeón", culminó su análisis el uruguayo.

Por otro lado, habló del favoritismo que, muchas personas, han venido dándole al América de Cali. Sin embargo, se mantuvo a la raya y habló bien de su rival en el grupo B. "Es una América que todos dan por favorito porque viene con muy buen juego, con goles en el arco contrario, un equipo en alza y lo respetamos muchísimo. Vamos a enfrentarlo como ya lo hemos enfrentado. Trataremos de que las fortalezas del América se conviertan en debilidades", aseguró Arias.

Finalmente, dio pistas de como empezarán a 'vivir' sus jugadores de cara a enfrentar estos cuadrangulares finales. "Tenemos que comer, dormir y hacer lo que sea para ser campeones. No digo que vamos a ser campeones, pero es lo que debemos hacer. Ojala podamos estar a la altura, ser competitivos. Tenemos 17 fechas invictos. Hace mucho tiempo el DIM no lograba esa marca y son cosas que no son fáciles", declaró el estratega del 'poderoso'.

Jugadores de Independiente Medellín reunidos, previo a un partido de la Liga II-2023 del fútbol colombiano Archivo de Colprensa

Otras declaraciones de Alfredo Arias en 'Blog Deportivo'

Sobre el cronograma...

"Lo que mas ayudo fue que pudimos descansar del estrés, de tantos viajes, recuperarnos de la fatiga. La excelencia se consigue con la competencia, no soy de los que dice que no hay que jugar cada tres días, pero en estas condiciones en las que los viajes son muy largos, esos tres días se achican a uno y ahí todo cambia".

La cantidad de partidos jugados por el Medellín...

"Nosotros estamos en los mismo números de partidos, más o menos 60 hemos jugado. Nosotros no tuvimos vacaciones, ni pretemporada, habría que ver el numero de partidos pero estamos cerca de los 60 partidos, no tenemos ventaja con las vacaciones"

Un mensaje para lo fanáticos del FPC...

"Ojala que hagamos honor a definir un campeonato con altura y dignidad, que estén los estadios llenos, que no haya violencia y ojala hacer un buen espectáculo. Tomemos esa responsabilidad. ¡Juguemos!