Alfredo Arias, DT de Santa Fe: "La conclusión está clara, jugamos el peor partido del campeonato"

Este lunes, Independiente Santa Fe visitó el estadio Daniel Villa Zapata, para enfrentar a Alianza Petrolera en el duelo válido por la jornada 16 del fútbol colombiano. El equipo dirigido por Alfredo Arias llegó con la posibilidad de quedar como líder y ser el primer clasificado a las finales, no obstante, cayeron goleados 0-4.

Luego de la sorpresa vivida en Barrancabermeja, el estratega uruguayo compareció ante la prensa para dar sus impresiones sobre el resultado adverso conseguido, "las conclusiones están claras, jugamos el peor partido del campeonato. No pudimos ser quienes somos, ni siquiera lo que hemos sido en otros partidos que aún jugando mal hemos puesto el esfuerzo y la voluntad para sacar otros resultados. Hoy no puedo hacer un análisis claro porque cometimos muchos errores. Jugamos mal y cuando un equipo juega mal y el otro lo hace bien pasan estas cosas".

Publicidad

Asimismo, aclaró un tema de los cambios que realizó en la nómina con respecto al último compromiso, "cuando hago un cambio es intentando mejorar el equipo, tengo gran confianza con Matías Mier y creo que buscamos mejorar lo que él venía haciendo", sentenció el timonel 'charrúa'.

Por último, se refirió a cómo llegó el equipo luego de la agónica victoria frente a Millonarios, y el desgaste que sufrieron sus dirigidos, "yo que he perdido más de lo que he ganado, y jugando cinco partidos en 15 días, y viniendo de ganar un clásico como se ganó, creo que lo emocional cuenta. El otro día nos vaciamos todos en esa emoción y fue difícil concentrarnos, recuperarnos y estar fuertes física y mentalmente para este partido".

Y concluyó, siguiendo por la misma línea, "no debe pasar, pero no es el primer equipo, que cuando logra un partido como el otro día, con toda la carga emocional y lo que significó, fue difícil para nosotros hoy y se notó en cancha. Jugamos mal, nos quedamos sin respuesta, los jugadores lo intentaron, pero no cuidamos las espaldas y nos fue mal".

Publicidad

¿Cómo quedó Santa Fe en la tabla de posiciones?

Con esta derrota el conjunto dirigido por Alfredo Arias quedó en la quinta casilla, con 28 puntos, en 17 partidos disputados, en los que ganó ocho, empató cuatro y perdió cinco.

Publicidad

¿Cuándo vuelve a jugar Santa Fe?

El equipo 'cardenal' volverá a tener acción el próximo domingo 16 de octubre, a las 8:15 p.m., cuando visite a Jaguares de Córdoba, en un duelo válido por la jornada 18 del fútbol colombiano.