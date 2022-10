Alfredo Arias, DT de Santa Fe: "No me gustó cómo jugó el equipo y mis jugadores lo saben"

Este sábado Santa Fe pudo volver a la alegría del triunfo tras vencer por la mínima diferencia al Deportivo Cali, que desde su cambio en el cuerpo técnico venía invicto. El equipo dirigido por Alfredo Arias logró la victoria tras la anotación de Andrey Estupiñán, al minuto 45 de la primera parte.

El timonel uruguayo, que quedó a un paso de la clasificación compareció ante la prensa para dar sus impresiones del compromiso, "era un partido que teníamos que salir a buscar, en el que buscamos abrir a José Enamorado y a Jefferson Rivas, para poder tener llegada con tres jugadores. La cancha no dio para que saliera mucho de lo que pretendo yo con el equipo, y otras circunstancias que más frío yo analice."

Y agregó con respecto a lo acontecido en El Camín, "Cali no tenía ninguna responsabilidad, se liberó, metió dos jugadores como Ángelo Rodríguez y Teófilo Gutiérrez y nos agredió. Ahí tuvimos que recomponer el planteamiento, y fue cuando realice los cambios. No me gustó cómo jugó el equipo y mis jugadores lo saben, pero sí me gustó ganar".

Aquí más declaraciones de Alfredo Arias:

*Formación del equipo

"Esta semana no les pude dar el equipo sino hasta el viernes porque Jonathan Barboza no llegó, Harold Rivera estaba suspendido, Johan 'Kanté' Torres llegó ayer del microciclo, y nos quedamos con mucha limitación en el mediocampo para armar el equipo".

*Mentalidad del equipo

"El equipo se está fortaleciendo, no se si hay algún otro equipo que haya errado tantos penaltis como nosotros, y es que, todos fueron decisivos, pero el equipo ha salido de esa situación. Tampoco creo que haya equipos con tantas expulsiones como nosotros, hemos tenido que remar con 10 en varios partidos".