Alfredo Arias: "El análisis si lo hicimos bien o mal, lo tengo claro, pero este equipo no se rinde"

Santa Fe logró en el último suspiro y, gracias a la anotación de Wilson Morelo, para quedarse con los tres puntos frente a Envigado , al que vencieron por 1-0 en la noche de este domingo en el estadio El Campín. Alfredo Arias, DT del 'cardenal', habló en rueda de prensa luego del valioso triunfo que lo instaló en el quinto lugar de la Liga II-2022 con 25 puntos.

"El análisis del último tercio no es favorable en cuanto a la toma de decisiones, no tomamos buenas decisiones, nos apuramos. En el primer tiempo tuvimos muchas posibilidades de cristalizar jugadas que hicimos, el penúltimo, el último pase, el remate al arco o no remate, esa toma de decisión no está siendo buena . Lo dije la vez pasada y lo vuelvo a decir ahora, no puedo poner once de un partido al otro e, incluso, algunos que vuelven no vuelven al cien por ciento; hay que volver a cambiarlos y la estabilidad tiene que ver con la regularidad que le das al equipo y hasta ahora no hemos podido", dijo de entrada el timonel uruguayo.

Alfredo Arias continuó sobre sus apreciaciones sobre el trabajo de los suyos en la cancha de El Campín, eso sí, destacó que sus jugadores no se rindieron y pelearon hasta el último balón.

"El fútbol no es sólo el análisis si juegas bien o mal, si ganas o pierdes, el fútbol tiene un condimento que por eso viene gente a ver este juego, que es aprender a no rendirse, si en todas las escuelas nos enseñaran lo que en los vestuarios nosotros enseñamos y aprendemos muchas veces, que mientras tengas vida hay esperanza, seguramente tendríamos un mejor mundo. Santa Fe, históricamente siempre tuvo eso, jamás se rindió, pero este que me toca a mí rodeado de estos muchachos, la mayoría jóvenes ha dado en todos los partidos muestras de eso, de no rendirse. Me siento orgulloso de ellos, el análisis si lo hicimos bien, mal, regular lo tengo bien claro que hicimos unas cosas buenas y otras malas; lo que no pude dejar de no decir es que este equipo no se rinde, para mí este condimento en el fútbol siempre fue fundamental", complementó.

Y sobre lo mismo expresó: "Nosotros hoy (domingo) lo pudimos perder, dos jugadas antes, siempre lo hablamos, partidos que no puedes ganar y casi lo perdemos, pero ellos lo perdieron en una desconcentración y con el mérito de nuestro delantero y del equipo y de ir hasta la última pelota".

Lo que se debe corregir

"Es normal que haya errores y es normal que los quieras corregir y no tengas el tiempo, no me pasa solo a mí, seguramente a otros equipos. Terminamos ganando un partido cometiendo errores, pero creo que era justo que lo ganáramos, aún con esa pelota que nos pega en el palo, si había una justicia para ganar el partido éramos nosotros, que había hecho por ganarlo. Con el mayor de los respetos al equipo que enfrentamos, toda la semana le dije a mis jugadores que este era el partido más difícil porque hay varios condimentos, es un equipo ordenado, con jugadores hábiles".

Su análisis del rendimiento de su equipo a lo largo de la Liga II-2022

"La verdad no lo hemos hecho tan mal, ningún equipo nos ha pasado por arriba, sí hemos cometido errores, que nos han impedido ganar antes. Estamos entre los ocho. Este partido, el resultado, nos va a ayudar a tener más tranquilidad para que en ese último tercio corregir, tenemos que mejorar".