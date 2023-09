Alfredo Arias: "El DIM siempre quiere atacar y hoy lo hicimos con un jugador menos por 40 minutos"

Este viernes, en juego válido por la jornada 13 de la liga del fútbol colombiano, Deportivo Cali e Independiente Medellín no se sacaron ventaja, tras igualar 0-0 en el estadio Palmaseca. El 'rojo de la montaña' se llevó un punto como visitante y el DT Alfredo Arias habló en rueda de prensa sobre el juego.

De entrada, el director técnico de los antioqueños, Alfredo Arias, se mostró contento por la actitud del equipo a pesar de la expulsión de Daniel Torres. "El partido creo que se jugó bien, los dos equipos que quisieron protagonizar e ir por el triunfo y estoy orgulloso otra vez de un plantel que es muy valiente. Cali se está jugando la vida, los muchachos lo están haciendo bien y las dos veces que nos convirtieron se pusieron en ventaja. No era fácil para nosotros reaccionar ante un estadio que apoyó todo el partido, pero mis jugadores tan valientes, que con un jugador menos igual siguen jugando lo mismo", comentó.

En ese mismo sentido, destacó que su escuadra no se defendió y fue a buscar la paridad a como diera lugar. "Superamos en la posición de la pelota al Cali y eso no lo hace en equipo que se mete atrás o un equipo que por qué queda con un jugador menos quema tiempo. Cometimos errores que sumado a las virtudes de los rivales no nos perdonaron las dos veces", aclaró.

Otras declaraciones de Alfredo Arias:

El cambio de Jaim Alvarado fue clave, tras la expulsión de Daniel Torres

"Fue suplir la función que estaba cumpliendo Daniel Torres en el medio campo- Nosotros solo teníamos ahí a Daniel quién es el de más de contención. Diego Moreno es un jugador más ofensivo que otra cosa y al perder a Torres quedábamos muy expuestos. Alvarado entró bien, tratamos de descansarlo hoy un poco porque venía jugando todos los partidos y junto con Diego cumplieron muy bien".

La idea de juego prima sobre el contexto

"El desdoblamiento no fue porque quedamos con uno menos es porque en todos los partidos venimos jugando de esa manera, tratando de ofender, de conseguir goles en todas las canchas. Nosotros acá en Cali de seis puntos conseguimos cuatro y hoy 40 minutos con un jugador menos, tiene que ver con la valentía y el convencimiento de mis jugadores de ir al frente y tratar de ganar los tres puntos. No le estamos consiguiendo los últimos partidos, pero el equipo sigue allá arriba".

*Sobre volver a Cali

"Me sentí agradecido, a mí me tocó vivir acá una época de este universo en el cual no sabíamos que íbamos a pasar el día después y estaba solo, encerrado 4 meses por la pandemia y me cuidaron. Hubo gente que me llevaba la comida todos los días, gente que después logró que mi señora pudiera viajar acá en un vuelo que de hecho era para colombianos, gente que me dio trabajo y lo único que yo pude sentir hoy cuando entré a ese estadio, era que me daban ganas de abrazarlos a todos, pero sabía que iba a competir. Les deseo lo mejor, que salgan de este momento, creo que lo van a hacer porque es un equipo grande que tiene todo para estar bien".