Alfredo Arias: “El equipo viene mostrando cosas buenas, y se va adaptando a lo que pido”

Medellín derrotó 2-1 a Alianza Petrolera este domingo, y es parcialmente el líder de la liga del fútbol colombiano 2023-II. Alfredo Arias hizo un análisis de lo que el encuentro en el Atanasio Girardot.

“Hicimos un muy buen primer tiempo y mi gesto de preocupación es porque quedamos pronto a un gol, sin que el rival nos creara ni siquiera un remate al arco. Nos descuentan en una jugada de pelota quieta, un cabezazo lejano. Nos ponemos 2-1, entonces mi preocupación era que debíamos hacer el tercero. El equipo no repitió lo del primer tiempo, esa intensidad, igual eso se siente en cancha. Pero igual siento que erramos como cuatro goles claros que yo recuerde, y uno que entrara nos daba la tranquilidad nuevamente”, dijo el entrenador uruguayo del DIM.

Pero más allá de las preocupaciones que pasó Alfredo Arias, este domingo, el técnico del Medellín se mostró satisfecho por lo mostrado en cancha por sus dirigidos.

“Yo creo que el equipo viene mostrando cosas buenas, lo bueno es que progresivamente lo hace hecho partido a partido. Hoy otra vez volvimos a nuestra tradicional estructura, y el equipo mostró cosas buenas. A mí me verán siempre inconforme, porque a través de los años uno se conforma cada vez menos, pero ahora más en frio y ganando, los muchachos con tan pocas horas de entrenamiento, y con muchos partidos, en los partidos han ido adaptándose a lo que yo les pido. Los equipos se construyen con el tiempo y siempre trato de construir sobre lo que se hacía antes, lo que hacía David González, le agregamos un poquito más de sal o pimienta”, aseguró.

Acá más declaraciones de Alfredo Arias, técnico del Medellín:

*En Medellín buscan que todos hagan goles y no depender de un solo futbolista

“En el diagnóstico que hicimos se habían ido 10 u 11 goles de Diber Cambindo, más las asistencias para Luciano Pons, su compañero ideal en ese momento. Lo que dijimos es que esos goles no deben llegar por un solo jugador, no los puede hacer solo Luciano o Brayan, pero si dividimos tanto, en los rivales se les complicará. Por eso la ubicación de Edwuin Cetré, que tiene de los mejores remates de nuestro equipo. Luis Manuel Orejuela llegó como extremo y también convirtió”.

*Miguel Monsalve, de menos a más y tiene para seguir creciendo

“Monsalve entró bien, hizo un buen partido, el otro día en Pasto lo hizo bien aunque se desgastó mucho. Es joven, por la edad tiene que aprender, y por el camino que está trazando y la calidad que tiene, aprenderá más. Hoy nos dio fluidez, llegó al área, tuvo un par de goles, es muy inteligente, se queda a trabajar, irá en alza”.