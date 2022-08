Alfredo Arias: "El objetivo es meterse en las finales, todavía falta mucho"

"Siempre son momentos los partidos, no se gana de principio a fin. En el primer tiempo hicimos las cosas mejor, pero había que verlo otra vez. Erramos las chances en el primer tiempo. Siempre fuimos por el partido, nunca nos metimos atrás y por suerte Estupiñán nos dio la victoria", esas fueron las palabras de Alfredo Arias, entrenador de Santa Fe, tras sumar tres importantes unidades en condición de visitante.

El estratega de los 'leones' atendió a los medios de comunicación en rueda de prensa y reveló una inconformidad que tiene con su plantel, pero sabe que se puede trabajar para mejorar alguna falencia que se presenta.

"Nunca estoy conforme, va a faltar mucho. Contra América me fui tranquilo porque hicimos cosas buenas, pero hoy me voy tranquilo porque veo cosas en el equipo que entrenamos y eso nos deja tranquilos. Hay que mejorar mucho, ser más constantes, en la atención de continuar con lo que se está haciendo", aseguró.

El 'expreso rojo' volvió a derrotar a Pereira luego de 14 años en donde no sabía lo que era triunfar en tierras risaraldenses, un hecho que resaltó Arias en sus declaraciones.

"Siempre preocupa no hacer más goles, pero Santa Fe no ganaba en Pereira desde 2008. Se logró una cosa que no es fácil, este equipo es bueno, está bien entrenado y sabe lo que quiere hacer. Controlamos el partido, también lo sufrimos. No le ganamos a un club cualquiera", aseveró.

Sobre lo que se viene, los objetivos y las metas que se tienen en Independiente Santa Fe, Alfredo Arias concluyó: "Tenemos que continuar en lo mismo que hicimos bien, corregir las cosas malas. El rival nos pudo hacer un gol, quedamos fuera de balance en algún momento, nos falta. Tenemos que ir con pasos muy lentos. El objetivo es meterse en las finales, falta mucho, son 20 partidos".