Alfredo Arias: "El primero es el que mejor juega y Santa Fe no fue el que más ganó por casualidad"

Con la victoria de Independiente Santa Fe frente a Once Caldas por 2-1 en la última jornada del 'todos contra todos' del fútbol colombiano, el ‘expreso rojo’ terminó como líder de la clasificación siendo cabeza de serie en el Grupo A, donde quedó ubicado con Millonarios, Deportivo Pereira y Junior de Barranquilla.

Post partido, el técnico Alfredo Arias se manifestó sobre el encuentro, el entorno del conjunto rojo y lo que viene para el equipo, antes del inicio de las finales.

¿Cómo analiza la victoria frente a Once Caldas?

“Es imposible apartarte del resultado hoy (domingo) porque todos jugamos por el resultado, por eso es que los partidos se jugaron a la misma hora; este campeonato te lleva a este estrés de no saber hasta la última fecha porque 10-12 equipos podían clasificar”.

“Hoy (domingo) no hay otro análisis que el resultado, mañana sí, ya viendo el vídeo más tranquilo poniéndolo en pausa y eso, veremos qué cosas hicimos bien, cuáles hicimos mal, que siempre hacemos mal, y corregir”.

¿Es Santa Fe el mejor equipo del fútbol colombiano?

“Siempre el primero es el que mejor juega, muchas veces te tienes que fijar en el juego y el resultado, pero jugando mejor que el rival se tiene más chances de ganar”.

“Santa Fe siempre salió a ganar, más allá de si le gusta o no, el equipo jugó bien. En la fecha pasada habíamos sido el que más veces ha ganado y un equipo no gana más veces de casualidad”.

¿Qué opina de los análisis que le hacen al equipo afuera?

“Yo desearía que los que nos hacen los analistas, estuvieran diez minutos en la cancha para que vean que a veces quieres jugar bien, pero el rival también juega bien o mejor que vos, y que tienes que echar mano a otras variantes para ganar”.

¿Qué sensaciones le deja su equipo?

“Yo creo que nosotros podemos jugar mejor, en desventaja hoy (domingo), hicimos de los mejores partidos en el campeonato para empatar, el equipo jugó bien porque ganó, también siento que deberíamos tener más puntos”.

¿Cómo perciben los rivales a Santa Fe?

“El equipo se ha ganado el respeto de los contrarios. Casi todos nos han cambiado al esquema cuando vienen acá, equipos que vienen con un pívot, ponen dos, equipos que vienen con línea de cuatro, ponen cinco, eso se lo ganaron mis jugadores, el respeto de sus iguales y del rival”.

“Aún perdiendo y no pudiendo sacar el resultado en algunos partidos, los equipos que enfrentamos salieron diciendo ‘uff’, y ese es el orgullo que yo tengo de estos jugadores, compiten, no se entregan, no se rinden”.

¿Qué viene para Santa Fe?

“El objetivo era este, ver si nos podíamos meter a la reclasificación y meternos a una copa, clasificar a los ocho, además de promover la mayor cantidad de jóvenes porque la nómina es corta, pero hoy, mi objetivo es ir por todo”.