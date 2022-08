Alfredo Arias: "El fútbol no es de merecimiento, necesitamos los tres puntos"

Santa Fe sabe que no tiene tiempo que perder, Alfredo Arias ya 'pasó la página' de la derrota frente a Independiente Medellín, que le terminó quitando una racha de dos victorias consecutivas.

Este jueves, el timonel uruguayo atendió a los medios de comunicación, y habló de lo que será el duelo frente a Patriotas por la novena jornada del fútbol colombiano.

“El partido con Patriotas va a ser durísimo así cómo está el torneo, no hay un rival fácil, ni rival recontra superiores. Sabemos que ellos no sufren con el cambio de altura. Vamos a intentar salir por los tres puntos desde un principio del partido y corregir los errores del juego", comenzó diciendo el estratega 'cardenal'.

Y agregó con respecto al conjunto boyacense: "Es un equipo que viene repitiendo una fórmula y una estructura, en los que le ha dado resultados. Hay que respetarlo, pero vamos a ir por los tres puntos, los necesitamos y tenemos que conseguirlos".

También se refirió sobre las correcciones que tiene que hacer luego de la derrota frente al DIM, “Sabemos por qué perdimos, está clarísimo. Tuvimos desatenciones y el rival en los dos 'corners' que tiró nos convirtió. Hicimos el análisis que toca hacer de una derrota que no nos gusta, pero también analizamos las cosas buenas que hicimos. En el fútbol no hay merecimiento, no conseguimos y ahora tenemos que ir por los tres puntos”.

Por otro lado, habló de lo que ha logrado con el equipo en este corto tiempo que lleva al mando. "Los números nos ayudan a explicar muchas cosas. En los tres primeros partidos estábamos lejos de los lugares en los que pretendíamos estar. Si querés ser protagonista tienes que tener la pelota y en los primeros partidos no logramos eso. Ahora, somos el equipo número uno en tenencia y en recuperación tras pérdida, lo que llaman intensidad. Pero esto hay que acompañarlo mejorando en el tercer cuarto, con mayor efectividad y creando más chances, en eso tenemos que mejorar. Creo que mi equipo todavía no está en lo que pretendemos”.

En cuanto al panorama médico que vive el equipo, Alfredo Arias comentó que Wilfrido De La Rosa sigue en recuperación, y reveló cuáles podrían ser las alternativas tras la lesión de Harold Rivera, quien venía con buen ritmo. "Tenemos a Jonathan Barboza, que sabemos que esta sufriendo un poco por la altura, pero lo está haciendo bien y ahí tenemos a 'Kanté' Torres”, concluyó.