Alfredo Arias: “Entrenamos toda la semana con Palavecino, pero fue su decisión personal no jugar”

Este viernes, ‘azucareros’ y naranjas firmaron la igualdad a un tanto, en partido válido por la tercera fecha de la Liga Colombiana. Alfredo nuevamente se mostró preocupado por la definición.

"Recién salido de la cancha y todo en caliente, mi análisis siempre trata de apoyarse en números. Creamos muchas chances de gol y otra vez erramos. En el primer tiempo debimos irnos con mayor diferencia, para estar tranquilos", afirmó el seleccionador uruguayo.

La efectividad lo inquieta, y la cantidad de llegadas no convertidas las argumentó: "no concretamos, sentimos la intensidad del primer tiempo y aunque no creamos tanto, dominamos. Rematamos 13, 14 veces al arco, contra 2 tiros del rival".

En el segundo tiempo, Cali retrocedió sus líneas y así llegó el tanto de los antioqueños, "si no definimos, no concretamos, el equipo lógicamente empieza a tomar recaudos para no ir tan arriba, para no recibir gol, en definitiva eso ocurrió. El rival también jugó y logró plantarse bien".

Y sobre el volante argentino, quien suena para reforzar a River Plate dijo "no se pudo planificar mucho porque la decisión de Agustín de no jugar fue ayer, cuando estábamos en charla técnica. Habíamos entrenado toda la semana con él, pero fue una decisión personal".