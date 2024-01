Alfredo Arias: "Es una victoria que era necesaria y que valoriza por el rival"

Independiente Medellín logró sumar su primera victoria en la Liga I-2024 y dejó atrás el 5-0 que le propinó Millonarios. Los dirigidos por Alfredo Arias batallaron frente al Pereira en la noche de este sábado en el Atanasio Girardot, pero al final vencieron 1-0 al 'matecaña' con gol de Jaime Peralta, quien debutó en el 'rojo de la montaña'.

"Antes que nada era un partido difícil de jugar, hay partidos más complicados que otros por todo lo que ocurre previamente o a veces lo que viene después, pero en este caso lo que pasó antes y no era fácil, y mis jugadores fueron valientes para salir a jugar un partido; metiendo el rival en su arco, en el primer tiempo lo metimos, la profundidad existió pero faltó efectividad en esas jugadas, pero el equipo en el primer tiempo me gustó lo que demostró", declaró de entrada Arias en su intervención a los medios de comunicación.

El timonel uruguayo al servicio del DIM, resaltó la valentía que tuvieron sus futbolistas frente al Pereira, que les plantó cara en el campo del Atanasio Girardot, se defendieron bien.

"Ya en el segundo tiempo, el rival que es un muy equipo y con buenos jugadores que cuando tiene la pelota saben lo que hace, poblaron y nos costó recuperar la pelota, pero fue la valentía y porque nunca logramos de creer y provocó que viniera el gol por un debutante, de un chico de 18 años, en el cual tenemos muchas esperanzas. Una victoria que era necesaria y que era difícil y que la valoriza el rival, que jugó bien", complementó Alfredo Arias.

Medellín recibió al Pereira en juego de la segunda jornada de la Liga I-2024. Foto: Colprensa

Otras declaraciones de Alfredo Arias:

*La no convocatoria de Edwuin Cetré

"Es un jugador que aparte fue nuestro goleador y que ayer (viernes) nos plantearon los directivos que hay una posibilidad cierta. Él había tenido un malestar en la semana y ante la sugerencia de la dirigencia de cuidarlo, de preservarlo, yo opté por no ponerlo. Si sale bien por él, bien por el club, sino sale estará contra el Junior".

*La actuación de Jaime Peralta

"Fue un gol de goleador. 18 años, vamos a ver".

*El balance del juego contra el Pereira

"No perfecto, no. Perfecto es cuando ganas cómodo, fue muy valorable que manejamos el arco en después de lo que habíamos vivido, en eso mejoramos y ganar era importante. Tenemos que corregir y ser competitivos como lo fuimos en el semestre pasado; acá en casa ganar y fuera de casa tratar de no perder. Fue una victoria, sufrida y luchada con un rival que nos exigió mucho".