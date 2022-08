Alfredo Arias: "Eso de esconder la pelota ya pasó de moda, le hace daño al espectáculo"

Este sábad, en uno de los duelos más atractivos de la fecha ocho del fútbol colombiano, Santa Fe cayó 2-0 en su visita al Independiente Medellín .

Si bien el compromiso terminó a favor del 'poderoso', en el tramite del encuentro el conjunto 'cardenal' fue superior a su rival, el cual mediante dos acciones de pelota quieta consiguió marcar los dos tantos que le dieron los tres puntos.

Publicidad

Al respecto, el profesor Alberto Arias dio su balance sobre el encuentro, "Lógicamente quiero que mi equipo juegue mejor, si hubo un equipo que tuvo la pelota y se acercó a lo que queremos, fuimos nosotros. Perdimos dos pelotas quietas que son muy válidas y que lógicamente te condicionan un partido. Ahora que yo quiero más profundidad para mi equipo, sí así es. Venimos haciendo una parte bien y la otra nos está faltando. Estoy orgullosísimo de mi equipo, de mis jugadores".

Y agregó, el timonel uruguagyo "Enfrentamos a un equipo que tenía que ganar, y analizando al equipo jugador por jugador yo debí haber puesto once defensas porque hay muy buenos jugadores. Pero no, mi equipo salió a tener la pelota, a desgastar al rival y una jugada de pelota quieta condiciona el primer tiempo. En el segundo tiempo salimos a lo que teníamos que buscar, a presionar al Medellín y lo logramos. Con más ganas que claridad tuvimos alguna oportunidad. No alcanzó pero estoy orgulloso de mi equipo y de mis jugadores por como jugaron. En el trámite del partido creo que fuimos superiores, después está el resultado. En dos corners fallamos y Medellín acertó y nos ganó el partido, ahí está la explicación".

Asimismo, aprovechó para aclarar su inconformidad con un recogebolas en el partido, el cual le costó una tarjeta amarilla.

Publicidad

"Antes que nada me molesta que en mi estadio también y con mis alcanza pelotas. Yo no quiero que cuando yo vaya ganando escondan la pelota,o que aguanten la pelota y no la den para que se reanude el juego, y cuando vayas perdiendo aparezcan las pelotas. A mi me parece que eso ya pasó de moda, esas cosas pasaban en mi tiempo, ya no. Entonces claro me molestó. Hoy en día se aplaude que un alcanzapelota no le de la pelota a un rival, cuando se debería aplaudir cuando un jugador tirare una gambeta, meta un túnel, saque una pelota de la raya. Estamos confundiendo las cosas".

Por último, dio un balance de su equipo transcurridas las ocho fechas del rentado local, "Lo dije la ultima vez cuando ganamos y lo digo ahora que perdimos, vamos en un buen camino, en una construcción de un equipo y ustedes deben ser justos porque se fueron 13 jugadores y hasta ahora van dos meses de trabajo. Nos faltan algunos detalles que se pueden lograr si nos asociamos mejor en el último tercio, la definición y esa decisión final, donde no estamos tomando la mejor decisión para crear las chances de gol y ser más profundos".