Alfredo Arias: “Espero superar las expectativas que tiene la institución en mí”

El nuevo entrenador del Deportivo Cali habló en la rueda de prensa previo al cuadrangular que se realizará en Bogotá, donde participarán también América, Santa Fe y Millonarios.

Alfredo Arias confía en su trabajo y en llevar al Deportivo Cali a la gloria, por eso espera comenzar su ciclo con buenos resultados de cara al Torneo ESPN, en Bogotá.

Lo cierto es que el estratega uruguayo dialogó en torno a las especulaciones por su llegada al ‘azucarero’, los resultados que llegarán y el sistema que afrontará con las nuevas caras y las divisiones menores.

“A mí me gusta que se juzgue por lo hecho, no por lo dicho. Yo he venido a Colombia y a Cali a firmar una idea que he visto desde que jugué futbol, que es el gusto por el buen trato a la pelota, las asociaciones”, afirmó el técnico.

“La verdad que siempre he dicho que el tiempo es lo más valioso y el fútbol no se escapa de eso. Hace poco tiempo que estamos, seguramente necesitamos tiempo para consolidar. Trabajan bien en formativas, una cantera inagotable, que se ve en el plantel profesional. Venimos a construir sobre lo construido. Espero superar las expectativas que tiene la institución en mí”, concluyo Arias.

El certamen que se llevará a cabo en Bogotá, será del 12 de enero al 19 del presente mes, como preparación al inicio del campeonato del fútbol profesional colombiano.

