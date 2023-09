Alfredo Arias, feliz de vencer a Nacional: "Medellín tuvo la actitud de ganar durante todo el juego"

Independiente Medellín superó por la mínima diferencia a Atlético Nacional en el 'Clásico Paisa' y el DT del 'rojo de la montaña', Alfredo Arias, se mostró muy contento en la rueda de prensa al terminar el juego.

De entrada, el estratega rescató algo más allá del juego y de lo que vio en cancha de su equipo. "Y estoy muy feliz porque como lo dije en la semana, estos partidos no son iguales a ninguno, son especiales y uno debe intentar ganarlos. Yo vi en mi equipo la actitud de ganar, a veces no se da, pero cuando se sale con esas ganas de triunfar desde el primer minuto hasta el último, es clave", expresó con una sonrisa en el rostro.

Ya entrando un poco más, Arias dijo que "siento que nos faltó efectividad y de esa manera jugar más tranquilos. Me encantó ver la afición y como lo dije desde la primera rueda de prensa cuando llegué, aquí a la gente no hay que invitarla, hay que contagiarla y hoy vinieron y alentaron desde el primer minuto hasta el último".

Otras declaraciones de Alfredo Arias:

Las cifras del DIM vs Nacional

"En cuanto a los números me voy conforme, miré las estadísticas, hicimos 500 pases con una efectividad del 80%. También hicimos el doble de ataques, ustedes me conocen y yo siempre digo que quiero que mi equipo haga más ataques, haga más remates a puerta y que tengamos chances de gol. Todo eso lo cumplió hoy el equipo a pesar de que al frente teníamos un rival que tienen algo que tienen pocos y es el gol. Preparamos un partido para que las transiciones de ellos no se hicieran daño e igual sufrimos algunas"

Una defensa sólida

"Una de las bases para nosotros poder ser protagonistas y salir desde el primer minuto a ganar era la recuperación tras pérdida que hacíamos. Eso lo hicimos muy bien en el primer tiempo, de hecho, solo sufrimos una transición rápida de ellos y fue porque dos jugadores nuestros chocaron entre sí. Todo eso fue gracias a que definitivamente nos paramos bien".

Sobre el extremo Brayan León

"Yo en cierto momento me vi con la intención de sacar a Brayan León por todo ese contexto de la crítica que viene por parte de la afición y que mejor entrara de revulsivo, sin embargo, él nos da mucho en la presión que nosotros queremos hacer, es fundamental. Prácticamente para nosotros es muy importante y lo que le falta es terminar mejor las jugadas, estamos también trabajando en eso y lo va a tener que lograr el solo con tranquilidad. Y fíjense que cuando yo saco hoy (sábado) a León, Nacional empieza a llegar más fácil y a encontrar los espacios, ahí se refleja la importancia de él".