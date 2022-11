Alfredo Arias, feliz por la victoria sobre Junior: "Es uno de los mejores partidos que hemos jugado"

En la cuarta jornada de los cuadrangulares finales de la liga colombiana, Independiente Santa Fe superó 3-2 a Junior y siguen con vida en el grupo A. Los de Bogotá ahora son segundos con ocho puntos y se mantienen invictos en esta fase, producto de dos victorias y dos empates.

En rueda de prensa, el técnico Alfredo Arias , analizó lo que fue el encuentro contra el conjunto ‘tiburón’, que se disputó en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

Acá las declaraciones de Alfredo Arias, técnico de Santa Fe:

¿Qué destaca de sus dirigidos tras este partido?

"Nadie se arrepiente de ser valiente y estos jugadores que yo tengo son muy valientes. Han demostrado todo el semestre que a pesar de las carencias, lesiones y suspensiones, en todos los partidos y todas las plazas, hemos salido a dar batalla y a ganar. Creo que fue uno los mejores partidos que hemos jugado ante un buen equipo. Apenas nos descuidamos dos veces, nos cobraron, pero por suerte mis muchachos están fuertes, están con un sueño. Y vamos a ir tras el".

¿ A que se debió el cambio de Wilson Morelo?

"Había entrenado muy poco esta semana y la anterior tiene una lesión desde el partido creo que con Pereira. Hace dos partidos que viene limitándose en los entrenamientos y en este plaza donde el clima te empieza a jugar en contra, teníamos que buscar un poquito más de velocidad arriba, de movilidad, de apretar a los centrales de ellos en la salida y optamos por Rivas que estaba fresquito y es un jugador joven. Cuando Morelo, es verdad me dijo: 'porque me sacaste, la iba a meter, pero estoy para tomar decisiones y la mayoría de las veces las tomo equivocadamente, es mi posición en este equipo: tomar decisiones".

¿Qué pedirle a la hinchada 'cardenal'?

"¿Que les vamos a decir? Hoy estaban ahí. Nos han acompañado en todas las plazas y en todos los partidos siempre hubo alguien ahí. Mirábamos para arriba y estaban alentando en los buenos y en los malos momentos. Santa Fe tiene una historia muy grande que seguramente tiene educada a la hinchada sobre lo que tiene que hacer. Ojala acompañen a estos muchachos que están dejando la piel ahí adentro y que nos ayuden a pelear".

¿Cómo lograron levantarse tras ir 2-1 abajo?

"La valentía que tienen, hicimos un buen partido, no sé los números después los tendré que mirar. Reyes puso incluso en cancha a jugadores para quitarnos la pelota y mi equipo si no estuvo parejo, estuvo ahí en la posición, en los pases, los vi muy efectivos, tranquilos. Sabíamos que teníamos que manejar el partido a través de la pelota. Creo que hoy hicimos uno de los mejores partidos. Y eso que no lo pudiéramos podido ganar porque hoy Junior tenía la motivación de siempre cuando un equipo cambia de técnico y pudimos vencer eso y vencer los errores que cometimos. Nos sobrepusimos a que creo que nos pudieron el pitón penal antes".

En el todos contra todos Santa Fe perdió 2-0 y en esta oportunidad ganó 3-2, ¿Cuál cree que fue la evolución del equipo para lograr este triunfo?

"La evolución del tiempo. Esa vez que venimos a jugar acá, teníamos un mes y medio con el equipo y todo requiere tiempo. Se habla mucho de los procesos, cuando escucho esa palabra ya me rechina porque es muy fácil decirlo, pero después es difícil respetarla. Vivimos muy apurados, pero no solo en el fútbol, en la vida. En la sociedad y en el mundo actual necesitamos resultados para hoy, no para mañana, cuando todo se consigue en en el universo con esfuerzo, no hubo una varita mágica para hacer todo. El fútbol necesita recuperar la paciencia para recuperar el tiempo de trabajo y que los equipos tenga esa confianza, pero no se si eso lo vaya a ver".