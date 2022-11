Alfredo Arias, firme a pesar de la derrota: "No cambia nada, hay que ganarle a Millonarios"

En la quinta jornada de los cuadrangulares finales de la liga del futbol colombiano, Deportivo Pereira le propinó una poderosa goleada a Independiente Santa Fe tras vencerlo por un marcador de 5-1. A pesar del resultado, los 'leones' siguen con vida y tendrán que ganar el 'clásico capitalino' en la última fecha de esta instancia del campeonato.

En rueda de prensa, el técnico Alfredo Arias , analizó lo que fue el encuentro contra el conjunto 'matecaña', que se disputó en el estadio Hernán Ramírez Villegas.

Publicidad

Acá las declaraciones de Alfredo Arias, entrenador de Independiente Santa Fe:

¿Cuál es el balance del partido?

"Nos pasó todo lo que uno no quiere que le pase en algún partido. El rival estuvo muy bien, recibimos muy rápido el gol y cometimos errores aparte de las virtudes de los delanteros del rival. Perder los duelos constantemente con esos dos jugadores y en esta instancia yo creo que veníamos mejor que nunca porque estamos jugando mejor con un equipo solido y fuerte, llevábamos seis partidos sin perder, pero hoy no sirvió de nada todo eso si se pierde".

¿Qué mensaje darle a la hinchada para que los acompañe contra Millonarios tras esta dura derrota?

"Yo respondí anteriormente que el hincha sabe cuando tiene que ir. Hoy vino y nosotros justo fallamos. Yo creo que saben que tienen que ir. Pasara lo que pasara hoy, sabíamos que teníamos que ir a ganar el miércoles y vamos a hacerlo. Va a ser parejo como todos los de este semestre, pero confío que estos muchachos se levanten de una derrota dura y corrijamos los errores. La gente sabe que tiene que ir".

¿Cuál fue la orden para su jugadores cuándo terminó el primer tiempo?

"Nosotros habíamos perdido del partido en el primer tiempo. Por virtudes de los rivales que hicieron muy buen partido, pero muchos defectos nuestros. El mensaje fue recordarles que nosotros tenemos que jugar un partido más y que lo tenemos que ganar. Les dije que este juego lo teníamos que ganar 1-0 en el segundo tiempo y que si hacíamos un gol, buscar enseguida el otro. A ellos les golpeó nuestra anotación y tuvimos para marcar otro. No había otro mensaje que decirles que olvidar lo que pasó el primer tiempo".

Publicidad



¿Afectó el anunció de su salida del equipo al final del torneo?

"Es una pregunta que la verdad no merece respuesta. Al menos que alguien no entienda de fútbol, los jugadores no dependen de si se hace un anuncio o no, ni los rivales juega mejor o no. Los partidos de fútbol se ganan jugando, a veces le damos demasiada importancia a cosas que no influyen. Pudo haber influido en mi decisión es que complique al presidente y que yo tuve que salir a aclarar cosas que hubiera querido hacer cuando terminara el campeonato. No tiene nada que ver con lo que pasó hoy".

¿Qué siente por Independiente Santa Fe?

"Siento es agradecimiento, primero por mí jugadores. Pocas veces me he sentido tan querido en un lugar como acá. Hubiese querido que hoy le hubiéramos dado otra alegría. Si puedo prometer que el próximo partido van a dar todo y a dejar todo en la cancha, es lo único que puedo prometer".

Publicidad

¿Cree que pueden ganar contra Millonarios?

"Lo que pasa es que ahora nosotros no dependemos de nosotros mismos, es lo único que cambia. Aún habiendo ganado hoy, nosotros que teníamos que ir a jugar el clásico y jugarlo a muertes y dar todo para ganar. Ese va ser mi mensaje, no cambia nada.

¿Por qué José Enamorado no fue titular en este partido?

"El otro día había hecho muchísimo desgaste y los estudios que le hicimos nos mostraba que si hace un esfuerzo igual al del otro día podía lesionarse. Si hubiese podido no lo ponía hoy, pero lo necesitamos poner en el segundo tiempo porque estábamos muy mal".