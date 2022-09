Alfredo Arias: "Hay que pensar en el presente, no en que hace un año no se le gana a Millonarios"

Este sábado, a las 8:15 p.m., se tiene previsto el clásico bogotano entre Millonarios y Santa Fe, en la cancha de El Campín, en un compromiso que llama siempre la atención de los aficionados en la capital colombiana. Y antes del duelo de la fecha 10 de la Liga II 2022, el profesor Alfredo Arias habló con los periodistas en Tenjo y dejó en evidencia las aspiraciones para el cara a cara con el líder del campeonato.

¿Cómo se encara un clásico frente a Millonarios?

"Se encara tratando de sacar nervios, de sacar ansiedad, porque el mismo partido, por la carga histórica que tiene y porque no hay nadie que no le hable a uno de este partido y que te diga: "hay que ganar", ya de por si motiva. Entonces, a veces la línea de motivación y ansiedad es muy fina ¿Cómo se encara? Entrenando bien, trabajando seriamente y tratando de darle tranquilidad. Ese es mi mensaje para mis jugadores esta semana".

Publicidad

Hace un año que Santa Fe no le gana un clásico a Millonarios, ¿cómo plantearse el partido para llevarse los 3 puntos?

"Eso también es una carga psicológica que uno asume, pero, como le digo a los jugadores, todos los pensamientos más sabios del mundo que se han escrito en la historia hablan del presente, que hay que vivir el presente, el pasado no existe, que el futuro tampoco, porque no te influye más que en hacerte mal. Entonces, si me acojo a esas filosofías, que saben bastante más que yo, voy a vivir el presente, no voy a pensar si hace un año, si hace 10 años, si en alguna época estuvo Santa Fe ganándole todos los partidos, no nos va a hacer ganar ni perder. Nosotros tenemos que tratar de jugar mejor que el rival siempre y tener más deseos de ganar que miedo a perder. Estamos en una institución que te exige ganar, por esa misma historia. Todas las cosas que parecen que son carga negativa: que el rival sea el puntero, que unánimemente sea el mejor equipo del campeonato, que sea favorito por todas partes, que haga un año que no le ganamos, todo alimenta, por lo menos en mí, trato de manifestárselo a mi equipo, alimenta una gran oportunidad, una chance única para ir por ella".

Hablemos de esa familia futbolística que se viene construyendo en Santa Fe...

"Yo creo que estamos adquiriendo identidad de Santa Fe. Siempre digo, los equipos que me tocó enfrentar y ver en la historia de Santa Fe, tenían eso, que hasta el último minuto no se rendían y que lograban esas hazañas. Y ya van 2 o 3 partidos que nosotros superamos golpes duros de errar penales, de estar en situaciones límite y todos los partidos los jugadores y el plantel lo han sacado. Uno aspira a que no sea siempre así, porque no vas a poder ganar los partidos sin jugar bien y en el último minuto siempre, pero, ocurre a veces, y en una institución como Santa Fe bienvenido, que tengamos jugadores que sientan la camiseta, que sientan el orgullo y la vergüenza".

Publicidad



¿Qué análisis hace de Millonarios que está primero en la tabla?

"Millonarios tiene el tiempo, el tiempo que no han tenido otros equipos, ese tiempo que normalmente te lo da el resultado. En Millonarios ha habido gente muy inteligente y muy clara en aguantar a un gran técnico en el cargo. Yo estaba acá cuando las encuestas de algunos programas que declaran que es el mejor técnico, que es el mejor equipo (y que es verdad), esos mismos programas hacían encuestas sobre si se iba o no Gamero y porcentajes. Millonarios, ya te dije todo, en este momento es el mejor equipo, por algo va primero, es el que mejor juega y tiene un gran cuerpo técnico".