Alfredo Arias: "Hemos avanzamos escalones en el juego, pero no lo suficiente para no sufrir tanto"

Independiente Santa Fe logró este domingo un triunfazo frente a Unión Magdalena. El cuadro 'cardenal' se impuso 0-2 a los samarios en el estadio Sierra Nevada. Wilson Morelo y Andrey Estupiñán, de penalti, marcaron los tantos para el rojo capitalino.

"Hace 18 años no ganaba acá (Santa Marta). Unión Magdalena ha perdido poco, no sé cuántos partidos ha perdido, es un equipo que merece estar donde está, ha ganado los puntos que merecía. Este domingo tuvimos que plantear un partido con una carga anímica grande, que todavía nos duele (contra Bucaramanga), debíamos venir acá, contra el segundo del campeonato, un equipo que se hace fuerte de local y plantar cara y sabíamos que solo nos servía ganar. El equipo hizo lo que tenía que hacer, el partido lo podíamos haber jugado mejor, pero controlamos bien al rival", esas fueron de entrada las palabras de Alfredo Arias, timonel de los 'cardenales'.

Publicidad

Sobre cómo vio a sus dirigidos a lo largo del compromiso en la 'Perla de América', Arias sostuvo lo siguiente:

"En el primer tiempo sufrimos algunas jugadas que Unión Magdalena no terminó en gol por fallar en la definición, pero no fueron por jugada de ellos, sino por errores nuestros, estábamos muy imprecisos, nos apretaban, no jugábamos en dos tiempo. Tuvimos que hacer una variantes para darle frescura al equipo, para que jugara más tranquilo y ahí mejoramos, la presión de ellos no fue tan intensa, no nos pudieron sacar la pelota. Como digo siempre, hay partidos que uno juega mejor y los pierde y hay partidos que uno juega un poquito peor y los gana. Tengo que reconocer que no jugamos como pretendo que lo haga el equipo, pero veníamos de una derrota muy dura. Fue duro reponernos y veníamos a enfrentar un partido en que sólo nos servía la victoria. De ahí en adelante es elogio para mis jugadores.", afirmó el DT uruguayo.

El análisis del juego contra Unión Magdalena

Publicidad

"Tratamos de mantener la formación que es 4-2-3-1, hicimos ajustes por la línea, ellos ponen en el mediocampo con jugadores de buen pie como Cantillo e Hinojosa y terminaron jugando con dos nueves, ponen un rombo contra otro rombo. Cometimos el error de perder muchas pelotas, en el segundo tiempo mejoramos, luego tuvimos que pasar a una línea de tres zagueros por la expulsión de Barboza".

Lo que destaca de su grupo

Publicidad

"Destaco el estado de ánimo y actitud del equipo que tiene reponerse ante situaciones difíciles. Todavía no tenemos partidos que el rival quede con diez, pero sí llevamos varios duelos finalizando con diez jugadores. Hemos avanzamos algunos escalones en el juego, pero no los suficientes para dar tranquilidad y para no sufrir tanto".