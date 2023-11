Alfredo Arias: "La profesión de técnico es solitaria, cuando pierde no se acercan ni las moscas"

Independiente Medellín confía en seguir con su buena racha de resultados este domingo cuando visite en el estadio El Campín a Millonarios. Los dirigidos por Alfredo Arias saben del rival que tienen enfrente, pese a que viene de perder la final de la Copa Colombia 2023 frente a Nacional.

El DT uruguayo al servicio del 'poderoso de la montaña', habló en rueda de prensa previo a lo que será el compromiso contra los 'embajadores' en la capital de la República. Pero lo que más llamó la atención en su intervención con los medios fue cuando le consultaron por su profesión, el de ser entrenador, y también tuvo unas palabras para su colega, Alberto Gamero.

"Pensando sólo en los tres puntos, nosotros no tenemos otra manera. En eso yo todavía no he evolucionado, sigo pensando siempre en los tres puntos. Más allá de que si, los momentos de partidos nos van a dictar cómo jugar el partido. Todavía lo dije anteriormente, somos colegas de una profesión que... este es un lugar muy solitario, o sea, aunque, cuando ganas, no te vienen a abrazar los jugadores porque dicen: 'no es un alcahuete', no puedo ir a... Y, cuando pierdes, no se acercan ni las moscas, o sea, olés mal. Es una profesión un poco solitaria, y en esos lugares, en esos lugares que nos ha pasado a los dos", manifestó Arias.

Alfredo Arias, director técnico del Medellín, en el clásico frente a Nacional. Foto: Colprensa

El estratega del rojo paisa se refirió al trabajo de Alberto Gamero al frente del banquillo de Millonarios. No dudó en alabar la buena labor del samario.

"Él sabe que tuvo el primer mensaje, seguramente mío, y yo sé que tuve el primer mensaje de él en esas circunstancias en otros equipos. Eso muestra a veces una solidaridad con la profesión y con el colega y con la persona principalmente. Aparte que lo admiro por el trabajo que ha hecho en los diferentes equipos; no viene de ahora, lo ha hecho en los diferentes equipos, ha hecho este trabajo muy bueno. Vamos a tratar de competir con nuestras armas", complementó Alfredo Arias.

¿Cómo va el Medellín en la Liga II-2023 del fútbol colombiano?

Tras dos jornadas disputadas en los cuadrangulares finales, los dirigidos por Alfredo Arias suman seis puntos en el Grupo B, denominado el de la 'muerte'. Le ganaron 1-2 al América y por el mismo marcador el clásico paisa a Atlético Nacional.

Por su parte, Millonarios también suma seis enteros. Será un duelo de ganadores este domingo, a las 4:00 de la tarde, en el estadio El Campín.