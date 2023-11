Alfredo Arias: “La victoria del Medellín se enaltece, por el equipo al que enfrentamos con su gente”

Medellín se quedó con la victoria en la primera fecha de los cuadrangulares finales de la liga del fútbol colombiano 2023-II, al vencer 1-2 al América como visitantes. Alfredo Arias le dio un vistazo a lo que fue el duro compromiso en el Pascual Guerrero.

“Creo que como lo he venido diciendo tengo un plantel de jugadores valientes y saben que nuestro primer escalón es el de la humildad y el respeto al rival. Hablamos de eso antes y durante el partido”, comenzó diciendo el técnico uruguayo al frente del equipo ‘poderoso’.

Pero Alfredo Arias no quiere emocionarse y sabe que aún queda mucho camino pensando en un cupo a la final.

“Hoy el equipo logró no solo un primer partido, aún falta mucho, festejar poco y seguido, y no mucho y que después se nos de vuelta a la torta. Estoy la verdad feliz porque estoy orgulloso del plantel que estuvo. Enaltece nuestra victoria el equipo que enfrentamos, con la gente apoyándolo todo el partido”, aseveró.

Acá más declaraciones de Alfredo Arias, técnico del Medellín:

*Lo que estudió del América

“Sabíamos que el primer partido que habíamos jugado acá habíamos ido a presionar y les provocamos dos penales y hoy salimos con la misma idea y prácticamente se repitió. Nos enfrentamos a un gran rival que juega bien, que tiene grandes jugadores, cualquiera de los cambios te complica más”.

*La idea es siempre la misma, atacar y ganar

“Nosotros hemos salido a todas las canchas planteamos los partidos igual, ir por los tres puntos. Sabíamos que serían difíciles de llevar por las circunstancias, veníamos contra un equipo tan crecido, pero teníamos fe en lo que podíamos hacer. Lo encontramos temprano y el rival también tuvo que atacar de otra manera. Tuvimos para liquidar, defendimos, pero lo hicimos bien”.

América de Cali vs Independiente Medellín, por Liga 2023-II Foto: Colprensa

*El Medellín tiene una buena nómina

“Yo estoy de acuerdo cuando dicen eso porque tengo en el plantel jugadores de mucha calidad, los que ingresan también. El único problema es que varios vienen de lesiones y aún no están en toda la capacidad. Debemos cuidar mucho a ellos para que no se caigan y más con el trajín de un partido de estos”.

*No hay simulación

“Si algo que les digo es que no se tiren al piso, no hubo menos de dos codazos, fueron fortuitos, pero hubo patadas en el partido. No era porque estaban paseando por Ciudad Jardín, estaban jugando un partido con una intensidad alta, ninguno simuló”.

*Siempre hay cosas por corregir

“Jamás voy a decir que mi equipo es excelente o sobresaliente, es un equipo que sobre la humildad trabaja, entrena y quiere ganar todos los partidos”.