Alfredo Arias: “Limitamos el peligro de Junior, todo fue mérito de la valentía de mis jugadores”

Fue victoria 1-2 del Deportivo Cali sobre Junior , en Barranquilla. Marco Pérez , quien entró desde el banco de suplentes fue la gran figura del partido; anotó doblete.

Alfredo Arias compareció ante los medios de comunicación y se refirió al trabajo hecho por sus dirigidos: “queríamos ganar a pesar de tener en frente a un equipo muy bueno, tratamos de alejar a sus buenos jugadores del área, presionamos alto y continuo, pero Junior es muy bueno y encontraban a Teófilo Gutiérrez o Miguel Borja o Fabián Sambueza".

Se despachó en elogios para sus futbolistas: “limitamos no la totalidad de su juego, pero sí el peligro de Junior y mantuvimos el deseo de ganar. Cambiamos el juego, cerramos, intentamos jugar a lados contrario. Todo fue mérito de la valentía de mis jugadores".

Pero, mencionó los aspectos a mejorar, "nosotros ganamos todos los partidos ajustado, no nos sobra nada. Hemos sido competitivos, pero no nos sobra. Tenemos que afinar detalles. Hoy fue muy parejo, pero a veces no sacamos ventaja, eso debe mejorar".

Sentenció que por momentos fue superior al equipo local: "Junior tiene demasiada posesión, eso fue una pelea, quién la quería más. Estar la pelea no es sólo tenerla, es controlar y desgastar al rival. Junior acá siempre tenía más posesión, eso es importante verlo".