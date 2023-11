Alfredo Arias: "Lo que más me gusta de Medellín, de mis jugadores, es que son valientes y humildes"

Medellín lidera el grupo B de los cuadrangulares finales de la Liga II-2023 del fútbol colombiano con 6 puntos, luego de vencer 2-1 a Nacional en el clásico antioqueño en el Atanasio Girardot. Alfredo Arias, DT del 'poderoso de la montaña', destacó la labor de los suyos en el campo en la rueda de prensa posterior al encuentro.

"Creo que hicimos un primer tiempo muy bueno, voy a caer redundante, pero cuando dan tanta importancia a un cuerpo técnico y unas variables, gracias a que tengo un equipo y que ese equipo no se rinde, que tiene muchas ganas de ganar; que tiene hambre de ganar, es que hasta este momento venimos compitiendo muy bien; porque el equipo nuestro es competitivo, ha sido todo el campeonato así y sigue igual. El segundo tiempo era diferente, el resultado llevó a que fuera diferente y enaltece nuestra victoria el rival que tenemos al frente", dijo Alfredo Arias.

El estratega del DIM también tuvo palabras para Nacional y se mostró feliz por la presencia de las dos hinchadas en las tribunas del Atanasio Girardot.

"Teníamos al frente un equipo que la historia que tiene lo dice lo todo y que aparte era un clásico; seguramente el amor propio lo llevó a querer descontar; nosotros controlamos el partido y siempre estuvimos a salvo, me parece a mí, pero en este juego nunca se puede decir nada. Me gustó también ver las dos hinchadas, ojalá que termine bien la noche, para unos festejos, y para otros, a esperar revancha", complementó Alfredo Arias.

Medellín le ganó a Nacional el clásico paisa en el Atanasio Girardot. Foto: Colprensa

Otras declaraciones de Alfredo Arias:

*Falta un poco más de definición

"Más allá de la reacción del rival lo teníamos controlado, pero vuelvo a decir que es un juego y Nacional fue y quiso y logró el gol al final. Lógicamente uno quiere convertir todas las opciones que tiene, pero no es fácil, un clásico, la cancha que está mojadita; ojalá que las que no entraron hoy (domingo) entren el próximo partido porque lo vamos a necesitar".

*El nivel de Yairo Moreno en el DIM

"Es un jugador de calidad, creo que le falta un poquito para ponerse en su forma ideal, pero es un jugador de calidad".

*Lo que más le gustó del partido contra Nacional

"A mí me gusta que este es un equipo valiente para proponer lo que propone, un equipo valiente para saber que nos vamos a equivocar, y eso agregarle la humildad de no creemos más que nadie, pero que sí somos competitivos porque lo hemos demostrado en el campeonato, pero ahora es 'mata mata' y tenemos que estar preparados para eso, porque todos los equipos son buenos y porque todos quieren ganar. Lo que más me gusta de mi equipo, de mis jugadores, es que es valiente y humilde".

*Lo que sigue para el Medellín

"La intensidad se entrena, de nada nos sirve la intensidad de los tres clásicos ganados, los partidos invictos, el punto invisible, tener los mismos puntos de Millonarios (en el grupo); esto de nada sirve si nosotros no seguimos en el próximo partido siendo los mismos. Ojalá que sigamos así, no podemos dar un pasito más sin estar apoyados en la humildad, el sacrificio y el esfuerzo".