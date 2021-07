Una vez más el arbitraje en Colombia fue el protagonista en los partidos, y no precisamente por su gran rendimiento, si no por sus malas decisiones, incluso con la ayuda del VAR. Alfredo Arias no aguantó más y brindó sus declaraciones tras lo sucedido en el compromiso entre Deportivo Cali e Independiente Medellín.

'Sin pelos en la lengua' el entrenador del conjunto 'azucarero' habló sobre las decisiones arbitrales: "Capaz que me extiendo un poquito pero yo ya no aguanto más. Me dejaron afuera de las finales tres partidos, y ahora el otro día en Santa Fe nos anulan un gol. Y lo que pasó hoy ya está fuera de toda lógica. Todo aquel que haya estado en el fútbol más allá de cinco años sabe que esto que se pitó por el VAR y después viéndolo el árbitro, es increíble, está fuera de contexto, de realidad y de lo que es el fútbol".

Y continuó diciendo que "o los del VAR no saben nada de fútbol o se equivocan muy feo, y alguien tiene que hablar, porque nosotros trabajamos de esto".

Además agregó que "no se pone la lupa en esas personas que cometen tantos errores, porque si yo cometo muchos errores seguramente no voy a estar en el Cali, al igual que los jugadores. Pero estas personas que trabajan de esto para dar un veredicto se equivocan y no hay suspensiones, solo escucho el VAR se equivocó y pasamos a otro tema".

Y concluyó, "¿Por qué no enfocamos lo que está pasando que es muy grave? Se está distorsionando el fútbol. Y seguramente todos los técnicos y todos los jugadores están de acuerdo conmigo, pero como no podemos hablar porque se supone que después es peor. Pero a mi no me importa, yo voy a hablar lo que se hizo hoy en esta cancha con esa jugada es una vergüenza, no digo más nada".