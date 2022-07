Alfredo Arias: "Lo que yo digo es que la tecnología debe ayudar al juez"

Independiente Santa Fe empató 2-2 el día jueves contra Águilas Doradas, en su segunda salida en la Liga del Fútbol Colombiano en el segundo semestre. Los dirigidos por el timonel uruguayo Alfredo Arias se fueron algo frustrados del estadio Alberto Grisales, de Rionegro, por algunas jugadas puntuales avaladas por el VAR, como fue el caso del segundo gol del cuadro antioqueño, que parecía en fuera de lugar, y del gol anulado a Wilson Morelo, que sería legítimo.

Publicidad



Tras el partido, el entrenador 'charrúa' se mostró muy contrariado por las actuaciones de la terna arbitral y aseguró lo siguiente: "hicimos un tercero que anularon, por gente que nunca tocó un balón y decide partidos". Este viernes en el programa de 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', mantuvo su postura ya un poco más tranquilo.

"Sí, sin ninguna duda, porque acá hay personas de por medio y hacen su trabajo, son equivocaciones que cuestan mucho en el trabajo de muchos; pienso igual, creo que por suerte, esta herramienta que es muy buena, la del VAR, en las grandes ligas como en la Premier, en Italia, han ido perfeccionando; espero que acá en Colombia también pase igual", dijo de entrada Arias.

Pero su postura no paró aquí y dijo que este tipo de herramientas tecnológicas deben ser vista de una manera más subjetiva.

"Eso es muy subjetivo, cuando a uno lo afecta, ya sea en Uruguay, o en la China, uno lo ve con otra lupa, en todos lados es una herramientas buena, en todo los deportes se ha utilizado esta herramienta, pero confiamos en esa tecnología. El problema es cuando a la tecnología se le agrega la subjetividad de quién está manejando la tecnología. En los otros deportes, se utiliza la tecnología y el árbitro que maneja el partido es quien decide. Lo que yo digo es que la tecnología en los otros deportes ayudan a los que arbitran, hay que ayudar al juez. Le voy a ser sincero, creo que se ve claramente que el jugador está adelantado", prosiguió.

Publicidad

Eso sí sostuvo que "quiero ser muy respetuoso de las personas y que son seres humanos, que se pueden equivocar, a la vista del resultado me quitan dos puntos, pero no voy a hablar más de esto".

¿Qué más dijo Alfredo Arias?

En medio de la charla en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', el timonel de Santa Fe también se refirió a cómo ve a su equipo hasta el momento en la Liga II-2022.

Publicidad

"Estoy a gusto porque creo que vamos por el buen camino. El plantel me tiene conforme con la actitud, que no se rinden en la adversidad en un campeonato donde te va apretar en las últimas fechas. Me gustaría ver un equipo brillante y que juegue bien al fútbol, esperemos que con el transcurrir de la fecha se dé".

También tuvo una palabras para Neyder Moreno, quien tiene un gran presente en el cuadro de la capital de Colombia.

"Recordarle que es un buen jugador, a él y a los otros. Se les comento siempre a los jugadores habitualmente, que hay que tener un buen pie", remató Moreno.