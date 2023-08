Alfredo Arias: "Los partidos son largos y hasta el último minuto no se pueden dar por ganados"

Medellín igualó 1-1 en su visita a Águilas Doradas en compromiso válido por la séptima jornada de la Liga II-2023. Luciano Pons adelantó al DIM, pero Danovis Banguero anotó el tanto de la igualdad para los 'dorados', al minuto 89. Tras el compromiso en el Alberto Grisales, Alfredo Arias, DT del 'poderoso de la montaña', habló en rueda de prensa sobre el desempeño de sus dirigidos.

"Fue un partido hasta las expulsiones y otro partido después. En la crisis que nos ocasionó a los dos equipos esas expulsiones nosotros salimos perdiendo porque no volvimos a retomar el control del juego. Esperé al segundo tiempo a ver si lo podíamos hacer, pero ya no atacábamos. No se veía por dónde nos podían hacer daño Águilas, no aprovechamos las transiciones que tuvimos y terminamos pagando caro un partido que en merecimiento debimos tener algo más", afirmó de entrada en su intervención con los medios el estratega uruguayo.

Y sobre lo mismo continuó: "Me deja conforme que el equipo hizo un partido de protagonismo acá en esta cancha y más allá del que rival nos haya atacado controlamos bien sus ofensivas".

Otras declaraciones de Alfredo Arias:

*Llegarán más fichajes al DIM, caso de Yairo Moreno...

"Yo jamás y menos en una competencia podría decir que necesitamos tal jugador. Soy un entrenador que creo que tenemos un plantel que lo hasta ahora lo está haciendo bien, vamos a seguir así y si viene alguno más es porque la directiva está haciendo la tratativas y porque que les conviene a todos. Pero que yo haga un análisis de que necesitamos o no un delantero porque estamos trabajando bien".

*Más del análisis del juego contra Águilas Doradas:

"Si hubiésemos finalizado mejor las transiciones de repente nos hubiésemos llevado más de esta cancha, pero los resultados no se merecen sino que se hacen o no. Felicitar al rival que fue hasta la última jugada, es un equipo que por algo viene invicto y si nosotros tenemos que aprender algo es que los partidos son largos y que hasta el último minuto no se pueden dar por ganados".

Con el empate 1-1 frente a Águilas Doradas, el Medellín llegó a 14 puntos y se ubican segundos en la Liga II-2023 del fútbol colombiano. Mientras que los 'dorados' tienen 12 unidades y son terceros en la tabla.