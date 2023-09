Alfredo Arias luego de empate contra Millonarios: "Me siento orgulloso de mi equipo"

La jornada futbolera de este lunes 18 de septiembre en nuestro país cerró con el duelo entre Independiente Medellín y Millonarios por la fecha 12 de la liga del fútbol colombiano 2023-ll. Y, tras un emocionante partido que terminó igualado a un gol por bando, habló el técnico Alfredo Arias, estratega del equipo antioqueño.

"Más que un análisis, resumo todo con el orgullo que me hicieron sentir mis jugadores por la forma en que enfrentaron al vigente campeón. Luego, creo que en el primer tiempo carecimos de efectividad porque tuvimos cuatro o cinco ocasiones de gol muy claras que no supimos resolver. En cambio, ellos nos marcaron en la primera llegada que tuvieron. Después de eso el partido cambió porque se presentaron diferentes situaciones que nos pusieron más nerviosos y a ellos más tranquilos. Sin embargo, en la búsqueda de cambiar llegó nuestro gol, que fue muy merecido", comenzó diciendo.

Por otro lado, habló de la forma en la que eligió al equipo titular: "Escogí a la nómina titular con los jugadores que estaban bien físicamente. Aunque Ricaurte e Ibargüen no están al cien por ciento, ellos aportan para el equipo y eso fue lo que hicieron cuando estuvieron en cancha".

Además, se refirió al rendimiento de Joaquín Varela, quien convirtió el gol de su equipo.

"Creo que está cumpliendo bien porque sus compañeros lo ayudan y eso demuestra que hay un equipo. Por eso comencé diciendo que estaba orgulloso de ellos", agregó.

Finalmente, habló en detalle de la forma en la que juegan sus dirigidos y dijo: "El fútbol es un juego en el que vas al frente o esperas. Si a mí me llamaron para ir al Medellín es para no esperar. Puedo cambiar en el sistema táctica o en la elección de los jugadores, pero en el mensaje de arriesgar no lo haré y por eso he tenido trabajo desde hace tiempo".

¿Cuándo volverá a jugar Independiente Medellín en la liga del fútbol colombiano?

El siguiente partido de Independiente Medellín será el próximo viernes 22 de septiembre, cuando enfrente en condición de visitante al Deportivo Cali desde las 8:50 p. m.

Cabe recordar que los dirigidos por Alfredo Arias se encuentra ubicados en el cuarto puesto de la tabla de posiciones con un total de 21 puntos y a tan solo a dos unidades de Águilas Doradas, que tiene 23 puntos luego de 12 jornadas disputadas en la liga del fútbol colombiano 2023-ll.