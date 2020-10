Alfredo Arias, molesto: "A mí ya me preocupa la diferencia de criterios para manejar el VAR"

Alfredo Arias dijo este domingo, tras el triunfo 2-3 del Cali sobre el Medellín , que le preocupa "la diferencia de criterios" para manejar el VAR en los partidos del fútbol colombiano .

"A mí ya me preocupa esto, hasta ahora he tratado de ser sobrio y discreto, pero ya me preocupa la diferencia de criterios para manejar el VAR, porque he defendido que debe haber una herramienta para proteger al árbitro, pero si es mal usada…", aseguró Arias.

"No es penalti el de ellos, nos ponen 3 a 2; hay otro penalti a favor nuestro por una mano clara; se juega después de tiempo… Y así llevan a un equipo de estar con un ánimo muy alto, a mandarlo al vestuario nervioso, reclamando y sintiéndose impotente por los fallos", agregó.

De otra parte, el uruguayo se refirió al rendimiento del Deportivo Cali, que está invicto y este domingo consiguió su clasificación a los cuadrangulares tras alcanzar los 30 puntos.

"El equipo lleva 18 partidos jugando en todas partes, incluso en el exterior, y jugando de la misma manera, teniendo la misma actitud. No ha perdido con nadie y cuando ha empatado, es porque nos han empatado los partidos. Si estamos en el nivel, este equipo puede dar más", expresó.

Y continuó: "Me imagino que la hinchada de Cali seguramente está feliz, después de ocho años que no ganaba aquí. Somos un equipo sencillo, sin figuras, que sale a competir y a dejar el nombre de Cali adelante".

Por último, Alfredo Arias se refirió al partido que tendrá el miércoles frente a Millonarios, en El Campín de Bogotá, por la Copa Sudamericana.

"Vamos a jugar un partido en pocas horas con un equipo como Millonarios, en su cancha, un equipo que tiene un gran cuerpo técnico y seguro va a dejar todo. No vamos a plantear un partido diferente, vamos a salir a ganar", concluyó.

Deportivo Cali es tercero en la liga con 30 puntos y en la próxima fecha será local del Deportes Tolima.