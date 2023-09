Alfredo Arias "no quedó tranquilo" luego del empate 1-1 entre el Tolima e Independiente Medellín

Deportes Tolima e Independiente Medellín no se sacaron diferencias y terminaron empatando 1-1 en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, esto por la jornada 11 de la Liga de Fútbol Colombiano 2023-II en un partido donde Edwuin Cetré y Yhorman Hurtado fueron los autores de los goles para el equipo paisa y el equipo 'pijao', respectivamente.

Tras el empate, Alfredo Arias, director técnico del 'poderoso de la montaña' admitió no quedar tranquilo con el resultado y sobre todo con el gol del empate el cual llegó a pocos segundo de iniciados la segunda parte. "Siempre hay un objetivo mayor. Nuestro objetivo es siempre sumar, pero no quedo tranquilo con el partido y mis jugadores tampoco. En el segundo tiempo, entramos y nos convirtieron a los 30 segundos, eso no nos puede pasar ni ahora ni nunca. Eso permitió que el rival tomara fuerzas. Eso lo tenemos que corregir, lo hablaremos y lo entrenaremos", confesó el uruguayo.

Sin embargo, aseguró que su equipo logró crear distintas jugadas para llegar al gol, pero que, finalmente, no se les terminó dando. "Que yo diga que no quedo tranquilo no significa que no tuvimos aproximación. En el segundo tiempo, se alterno en el ataque y el Tolima encontró más espacios y fuerza ofensiva. Nosotros no lo hicimos mal, solo no estuvimos concentrados en los primeros minutos y eso motivó al Tolima y con la nómina que tienen esas variables van a hacer que vayan al frente. Mis jugadores respondieron, pero ya nos habían marcado para ese momento. En muchos momentos el partido se hizo de ida y vuelta. El Tolima hizo un mejor partido en el segundo tiempo de lo que nosotros lo hicimos". afirmó Arias.

Finalmente, terminó por halagar a los jugadores Brayan Muñiz, Cristian Graciano y Diego Moreno, quienes entraron en la segunda parte del encuentro en búsqueda del gol de la victoria y que, en boca de Alfredo, lograron concretar los objetivos planteados tanto de manera a nivel individual, como colectivo. "Los muchachos que entraron lo hicieron bien, cumplieron los objetivos individuales y grupales. Nosotros aprovechamos nuestro momento, pero tuvimos varios mas para marcar. Tuvimos uno con Plata, con Cetré otro, pero no lo aprovechamos. Cuando nos meten el gol, el momento cambia y todo lo anímico se nos volvió al revés.", terminó por culminar el estratega ex Peñarol.

Publicidad

Actualmente, el Deportivo independiente Medellín se encuentra en la tercera casilla del escalafón con 20 puntos y ya tiene en la cabeza lo que será su próxima jornada futbolera la cual será contra el actual campeón del fútbol colombiano: Millonarios. Dicho partido tendrá lugar en el Atanasio Girardot el próximo lunes 18 de septiembre.