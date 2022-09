Alfredo Arias: "Nos complicamos solos, ni siquiera fue por una jugada del Bucaramanga"

Independiente Santa Fe dejó escapar los tres puntos que tenía 'en el bolsillo', luego de que en los minutos de adición Dayro Moreno apareció para marcar un doblete, cambiar la historia del compromiso y decretar el 2-1 a favor de Bucaramanga .

Alfredo Arias, entrenador del 'conjunto cardenal', compareció ante los medios de comunicación para dar sus impresiones de lo acontecido en la fecha 12 del fútbol colombiano. "Tratando de abstraerse de los últimos minutos en los que nos convierten los dos goles, yo vi el partido tranquilo y muy orgulloso de lo que estaba haciendo mi equipo y mis jugadores, en la valentia de ellos continuamente jugar, intentar asociarse, explotar la velocidad por los costados, la verdad que orgullosísimo de ellos".

Continuó en su analisis de lo sucedido, "Hay un antes y un después del gol de ellos, pero en funcionamiento bien. Tuvimos un buen funcionamiento en el inicio del partido, luego Bucaramanga nos quitó la pelota un poco. En el segundo tiempo corregimos y arrancamos muy bien, hasta el primer gol de ellos hicimos un buen partido".

Además explicó la razón de sus modificaciones, "Jugar al fútbol implica estar concentrado. Hago los cambios pensando que no nos vayan a empatar el partido en un córner, y hacemos los cambios pensando en esa situación".

Y agregó con respecto a la forma en que perdieron el partido, "Nos complicamos solos, ni siquiera fue por una jugada del Bucaramanga, la explicación es que no alcanzó todo lo bueno que hicimos para llevarnos los puntos. Va a ser difícil levantarnos en estos primeros días, pero nos vamos a levantar".

Por otro lado, rescato lo hecho por sus dirigidos, "Para mí es el mejor partido de los últimos que hemos jugado. Sin duda, siempre es mejor corregir lo que hicimos mal, a ganar y no saber por qué ganaste. Estoy avergonzado porque hoy debimos haber ganado, sé que en mi papel mañana voy a tener claro que erramos esos minutos.

Continuó con los elogios para su equipo, "Sin duda Santa Fe mereció más, y también merecimos menos en otros que ganamos, esto es así. Pero hoy merecimos más sin ningúna duda. No te dan puntos por merecimiento. Nosotros quedamos con 10 jugadores, con un equipo que siempre se hace fuerte en su cancha".

Y concluyó, "Yo soy entrenador, no soy adivino ni sabio. Me declaro incapaz de poder saber ahora qué pasó. Tengo claro que cometimos errores y los podría enumerar, pero eso es para la interna. Con el único que me siento avergonzado y al que le debemos una explicación es al hincha que estaba ilusionado de ver a su equipo ganando y que en el descuento perdimos el partido. No hay una explicación técnica, pero sí un análisis".