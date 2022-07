Alfredo Arias: “Pareciera que tuviera diecisiete años, estaba nervioso por el debut con Santa Fe”

Independiente Santa Fe empató frente a La Equidad 2-2, en un partido válido por la fecha 1 de la Liga del Fútbol Colombiano del segundo semestre. El conjunto ‘cardenal’ abrió el marcador con un golazo de Néider Moreno, pero luego se fue perdiendo y al final del compromiso, logró empatar con una anotación de Matías Mier por medio de la pelota quieta.

Si bien, no fue el mejor partido del conjunto rojo de la capital colombiana, rescató un punto e inició el campeonato sumando en la tabla de posiciones. Este semestre, Santa Fe quiere entrar a los ocho mejores y pelear la estrella de fin de año.

Fue el debut del entrenador uruguayo Alfredo Arias con el ´león´ de la capital. Explicó sus sensaciones previo a este encuentro. “Pareciera que tuviera diecisiete años, estaba nervioso por el debut con Santa Fe”.

Arias sabe que hay muchas cosas por mejorar en Santa Fe, pero quedó satisfecho con el empate frente al conjunto dirigido por Alexis García.

“El balance del partido es que jugamos ante un gran rival, La Equidad ya tiene bastante tiempo de trabajo, nosotros hicimos lo nuestro, tenemos que mejorar. En algunos momentos mostramos chispazos es lo que queremos mostrar”, comentó el entrenador.

"Lo único que le digo a mi equipo es que no nos rindamos nunca, yo no me conformo con nada, hoy no hicimos el mejor partido pero a pesar de los errores, logramos reponernos", agregó.

El tema de las contrataciones, no está cerrado en el equipo rojo. El director técnico uruguayo se refirió a ese tema. “Si llega algún refuerzo, bienvenido será. Estamos en búsqueda de un fichaje más, pero si no llega, tenemos un plantel competitivo”.

¿Cuándo vuelve a jugar Santa Fe en la Liga BetPlay?

Independiente Santa Fe visitará a Rionegro Águilas el próximo 13 julio a las 4:00 p.m., en el estadio Alfredo Grisales en territorio antioqueño.