Alfredo Arias, previo al duelo contra Jaguares: "Tengo fe en mi equipo y en lo que venimos haciendo"

Independiente Santa Fe visitará en Montería a Jaguares de Córdoba , por la jornada 18 de la liga del fútbol colombiano , luego de caer por cuatro goles a cero frente a Alianza Petrolera en condición de visitante, la fecha anterior.

En una rueda de prensa, otorgada por el entrenador del conjunto capitalino, Alfredo Arias, se refirió sobre lo qué será el encuentro frente a Jaguares y la derrota por 4-0 en Barrancabermeja, que pospuso la clasificación a las finales de los ‘cardenales’.

¿Cómo asimilaron la derrota frente a Alianza Petrolera?

"Así como el otro día había entrado a saludar a mis jugadores luego de tremenda emoción, que hace mucho no sentía, frente a Alianza entré a la cancha a decirles que había que pasar eso rápido, se había jugado un partido malo, pero había que levantar el ánimo".

¿Cuál es la autocrítica en la interna del grupo?

"No está contemplado del buscar culpables, pero sí tenemos que reconocer los errores, porque si te escondés atrás del error, este error va a seguir ahí. Debemos reconocer el error dónde nos equivocamos cada uno de nosotros, para así poder trabajar sobre eso. Si ganábamos frente a Alianza, quedábamos primeros, pero eso no estaba bien, nosotros no somos los mejores del campeonato entonces, era caer en una en una mentira, en algo que no es verdad".

Departamento médico

Ayer (miércoles) se entrenó José Enamorado, por suerte ya lo tenemos y seguramente lo tendremos a la orden para el próximo partido. Dairon Mosquera terminó sentido frente a Alianza y hoy (jueves) se harán las evaluaciones. Respecto al tema Kevin Mantilla, no creo que llegue contra Jaguares. Estamos los que somos y somos los que estamos.

¿Cómo analiza al rival?

En cuanto al rival a la velocidad y está jugando muy bien, tiene jugadores que llegan con muchos en ataque, además de los laterales, que también se lanzan a la ofensiva. Es un equipo que tiene un buen funcionamiento. Frente a América, en Cali, hizo un buen partido.

¿Creen en la clasificación a los ocho?

"Ojalá el objetivo lo podamos cumplir. Necesitamos mejorar, tener más seguridad, hay que buscar las alternativas, variables tácticas, mostrar en vídeo, utilizar todas herramientas para ver cómo mejoramos rápido".

"Tengo fe en mis jugadores y tengo fe en el trabajo que estamos haciendo. Creo que estas tres fechas van a ser muy difíciles para todos. Tenemos que ir a Montería a traernos los tres puntos, pero si no los traemos, vamos a ir al otro partido a hacer lo mismo y sino es ese, entonces el otro", concluyó Alfredo Arias.

Actualmente, Independiente Santa Fe es sexto con 28 unidades, pero un saldo negativo en diferencia de gol, tras caer por goleada frente a Alianza Petrolera. Por su parte, Jaguares ocupa la posición 17 con 16 puntos.

Cordobeses y bogotanos se enfrentarán por la jornada 18 del fútbol colombiano, en el estadio Jaraguay de Montería, el próximo domingo a las 8:15 p.m.