Alfredo Arias: "Que no le quepa ninguna duda al hincha, que al plantel le duele no poder ganar"

El Deportivo Cali sigue sin conseguir la victoria en el fútbol colombiano, luego de que este jueves cayera frente al Bucaramanga 0-1, como visitante. A propósito de los malos resultados, Alfredo Arias habló en rueda de prensa.

Los 'azucareros' llevan 7 partidos sin poder sumar de a tres y poco a poco pierden el 'colchón' conseguido en las primeras fechas.

"Estamos careciendo de gol y los números no mienten, veníamos invictos y hace varios partidos que no los hacemos y nos está faltando", inició el entrenador uruguayo.

"Yo creo que hicimos 2 tiempos bien jugados, para lo que el rival nos planteaba y creamos muchas chances en el primer tiempo", agregó sobre el desarrollo del juego.

Adicionalmente le dio respaldo a sus futbolistas, a pesar de los malos resultados: "Tengo unos jugadores muy valientes, lo decía cuando ganaba y mucho más ahora que perdimos. Tenemos que seguir trabajando para quedarnos entre los 8 y clasificar".

Además luego del problema que tuvo en la concentración, donde unos hinchas lo increparon, dijo: "A mí me da confianza el equipo, porque el equipo hace gran parte de lo que debe hacer para ganar. No le quepa ninguna duda y se lo digo al hincha, a los que más nos duele no ganar es al mismo plantel".

"Esta bien que nos critiquen, pero tenemos que poner el timón por más tormentas que hayan y ese timón es clasificar entre los 8 y depende solo de nosotros.", concluyó Alfredo Arias.