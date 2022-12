Alfredo Arias recordó su salida de Santa Fe, luego de ser presentado como nuevo técnico de Peñarol

Alfredo Arias , exdirector técnico de Independiente Santa Fe , fue anunciado como nuevo entrenador de Peñarol de Uruguay, uno de los equipos más históricos del continente. El extécnico 'cardenal', quien anunció su salida del conjunto bogotano semanas atrás, cuando aún se encontraban en competencia en los cuadrangulares semifinales del fútbol colombiano, regresó a su país natal luego de un corto periplo en el balompié nacional, en donde protagonizó una regular campaña con el club que estuvo disputando el paso a la final del semestre anterior hasta la última fecha de su zona en la fase final del fútbol colombiano.

Quien fuera entrenador del Deportivo Cali años atrás, se mostró feliz a su llegada al equipo de Montevideo, en donde partirá con cierta desventaja ya que, cuenta la prensa de ese país, sería un poco resistido por la hinchada del 'Manya' teniendo en cuenta su pasado y su reconocida 'inclinación' por Nacional, archirrival de los 'aurinegros'.

De igual manera, en la presentación oficial con su nuevo equipo, Arias se refirió a su decisión de dejar la capital colombiana para partir a su tierra de origen, con unas declaraciones que dieron de qué hablar en las arcas 'cardenales'.

"No fue para nada difícil decidir sobre la llegada a Peñarol. Yo ya había definido que iba a volver al país a fines de este año tuviera o no tuviera equipo, a pesar de que me quedaba un año y medio más de contrato", comentó

En rueda de prensa junto con el presidente de Santa Fe, Eduardo Méndez, el uruguayo de 64 años había manifestado las razones de su salida del 'león' aludiendo a que la avanzada edad y la salud de sus padres serían su máxima prioridad, a tal punto de regresar al país oriental, independientemente de su vinculación al equipo que terminó primero del 'todos contra todos' la cual estaba pactada para mediados del 2024.

Tras la sorpresiva salida del entrenador que cautivó a los hinchas santafereños durante la última campaña, desde la dirigencia del club estarían trabajando en traer a un nuevo técnico que coja las riendas del equipo que afrontará la Copa Sudamericana 2023 como uno de sus grandes retos.

Algunos rumores ubican a nombres como los de Alejandro Restrepo, Diego Edison Umaña, Juan Cruz Real e incluso a Harold Rivera, quien partiría como el favorito para sentarse en el banquillo del rojo bogotano, de cara a la temporada del año próximo tras un 2022 de altibajos.