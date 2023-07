Alfredo Arias, referente al posible fichaje de José Luis Chunga: "Si llega, bienvenido sea"

Fichajes, actualidad deportiva y más, fueron los temas que Alfredo Arias, entrenador de Independiente Medellín, develó este viernes en charla con ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’. Además, dio detalles de lo que podría ser la operación que podría llevar al equipo rojo de Antioquia al ya experimentado guardameta José Luis Chunga, quien también ha sonado para irse a Cali o a clubes del fútbol internacional.

Referente a lo que ha sido su adaptación al conjunto ‘poderoso’, el estratega uruguayo Alfredo Arias, que antes dirigió a Cali y a Santa Fe, se mostró positivo con la evolución y adaptación del cuadro antioqueño a su idea de juego: “Me he sentido bien porque tengo unos jugadores que se han entregado desde el primer día, porque tengo el apoyo de los que me llamaron para venir a entrenar y lo único que me ha faltado es tiempo, pero es una cuestión que todos en algún momento de la vida añoramos tener”.

“Me estoy adaptando a entrenar muy poco en cancha y tratar de transmitir lo que haremos de otra manera, a veces con ayuda audiovisual, pero esta suspensión que nos tocó contra Deportivo Pasto, nos ha dado más tiempo para trabajar. Ahora, un equipo que no tiene vacaciones, ni una buena pretemporada y viene un técnico nuevo, no lo conocen, ni saben cómo es y van derecho a competir Copa Sudamericana, eso es totalmente fuera de lo aconsejable”, complementó Alfredo Arias, quien viene de orientar al Peñarol de su país recientemente.

Sumado a eso, frente a la grave lesión del guardameta Andrés Mosquera, el 'profe' Alfredo Arias anunció quién podría ser el reemplazante y cómo va el tema de su contratación: “Hoy se nos suma un problema y es que, a la lesión de Marmolejo, el segundo arquero que es Luis Erney Vásquez está suspendido y tenemos que ir por un arquero sin duda alguna. La directiva estaba anoche y hoy sobre esos pasos; puede ser lo de José Luis Chunga”.

“En el tiempo que estuve acá me impresionó mucho su actividad en Alianza Petrolera, donde yo lo vi, lo enfrenté, incluso hasta antes de que yo me fuera de Santa Fe, el guardameta Chunga era uno de los anotados de los posibles refuerzos, así que si llega, bienvenido sea”, dijo Alfredo Arias en charla con ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’, sobre el nuevo refuerzo ‘poderoso’.

José Chunga en una de sus convocatorias con la Selección Colombia. FCF

*Otras declaraciones de Alfredo Arias:

¿Qué opina sobre el calendario en el fútbol colombiano?

“Colombia es uno de los países que yo he notado en el que para nada suspenden un partido si tiene que jugar en el ámbito internacional, nos pasó a nosotros en el Deportivo Cali, pero también lo vi con Atlético Nacional, cuando jugó acá en el rentado local y también en la Copa Libertadores”.

“No creo que por dar una opinión vaya a cambiar algo, creo más que es un tema de trasfondo que la competencia que hay interna entre equipos, ciudades, no es tan fácil. Nadie ayuda a nadie, aquí es todos contra todos, y está bien y por eso es un campeonato tan competitivo”.

¿Qué análisis hace a nivel deportivo en su proceso con Medellín?

“Cuando ganamos aprendemos poco, es de las cosas que más creo, así como cuando perdemos sé que no, porque nos despiden, critican y demás, entonces uno aprende, últimamente nos tocó ganar, salir campeones con Peñarol y en el medio de los festejos en la Sudamericana fue un fracaso tremendo”.